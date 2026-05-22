“Më i madhi i të gjitha kohërave”, Luis Enrique refuzon të besojë se Guardiola po largohet nga Man City
Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ka reaguar ndaj lajmit për largimin e afërt të Pep Guardiolës nga Manchester City, duke pranuar se është në mohim të plotë të humbjes së një pionieri taktik.
Raportet kanë treguar me forcë se trajneri i Cityt do të japë dorëheqjen nga posti i tij në fund të sezonit aktual, por kjo për dikë është e pabesueshme.
“Nuk besoj se Pep Guardiola po largohet. Nuk e besoj dhe nuk dua ta besoj, sepse do të doja që ai të qëndronte për shumë vite të tjera”, ka thënë fillimisht Enrique në një intervistë me Movistar Plus.
“Kur isha trajner i ekipit kombëtar, ai më pyeste për punën. Ai gjithmonë e ka pasur dëshirën për të drejtuar një ekip kombëtar. Nuk mendoj se ai do të marrë drejtimin e Italisë, por as nuk mund ta përjashtosh".
“Do të doja ta shihja Pepin në nivelin më të lartë për shumë vite sepse ai është një model për mua, ai është trajneri më i mirë i të gjitha kohërave. Jo për shkak të numrit të trofeve, por për shkak të asaj që transmeton, mënyrës se si e bën këtë, mënyrës se si e ndryshoi lojën dhe mënyrës se si guxon të zhvendosë qendërmbrojtësit ose të shtyjë mbrojtësit e krahut në mesfushë”.
“Një ditë, ai do të luajë me një qendërmbrojtës në sulm dhe të gjithë do të fillojnë ta kopjojnë atë. Shumë pak njerëz e kanë këtë aftësi. Vetëm të zgjedhurit. Dhe në këtë, ai është numri një", përfundoi Enrique. /Telegrafi/