Me Fede Valverden, deri në pikën e fundit: Real Madridi mbështetet te uruguaiani për rikthimin në Mynih
Federico Valverde po kalon një vit 2026 sensacional në planin personal, me 9 gola dhe 8 asistime, shifra që përkojnë me rikthimin e tij në rolin ku ndihet më i lirë, në mesfushën e Real Madridit.
Në prag të udhëtimit në Mynih, rëndësia e uruguaianit rritet edhe më shumë, pasi mungesa e Aurelien Tchouamenit pritet ta detyrojë Realin të bëjë rregullime në mesfushë dhe t’i kërkojë Valverdes edhe më shumë përgjegjësi.
Për trajnerin Álvaro Arbeloa, Valverde është kthyer në një lojtar të pazëvendësueshëm, pasi i jep ekipit intensitet, ritëm dhe larmi, si në fazën mbrojtëse ashtu edhe në atë sulmuese.
Fjalët e Toni Kroos dhe mungesa e Tchouamenit
Për formën e tij të madhe ka folur edhe Toni Kroos, i cili e vlerëson si figurë kyçe të skuadrës në këtë sezon.
“Në një sezon që deri në atë pikë kishte qenë mediokër, ai ndjeu se mund ta mbante ekipin mbi supet e tij”, ka deklaruar gjermani.
Mungesa e Tchouamenit lë një boshllëk të vështirë për t’u mbushur, sepse francezi është “spiranca” që organizon dhe ruan ekuilibrin, shkruan Marca.
Opsioni më logjik do të ishte Camavinga, por forma e tij jo e qëndrueshme ka ngritur dyshime, ndaj nuk përjashtohen ndryshime në strukturën e mesfushës.
Në këtë situatë, Valverde mund të detyrohet të luajë edhe më mbrapa, por kjo do ta kufizonte armën e tij kryesore: vrapimet “box to box” dhe shtytjen sulmuese.
Analiza e Lopeteguit
Pikërisht për këtë ka folur për MARCA-n edhe Julen Lopetegui, trajneri që i dha besimin e parë të madh në vitin 2018. Sipas tij, Valverde është më shumë “i brendshëm” sesa një numër 6 i pastër.
“Nëse i duhet të luajë si numër 6, mund ta bëjë, por humbet aftësinë për të shkuar përpara dhe lojën e tij ‘box to box’, që për mua është cilësia e tij më e mirë”, theksoi Lopetegui.
Valverde vazhdon të dallohet edhe për intensitetin dhe mbulimin e terrenit, duke përshkuar 10.05 kilometra në një nga ndeshjet e fundit, tregues i qartë se Real Madridi pret shumë nga energjia e tij.
Në një ndeshje ku Real Madridi ka nevojë për maksimumin në Mynih, Valverde shihet si “motori” që mund ta mbajë ekipin në këmbë deri në minutën e fundit. /Telegrafi/