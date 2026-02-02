Mbyllet afati dimëror në Ligën Premier: Të gjitha transferimet e janarit 2026
Afati kalimtar dimëror në Ligën Premier u hap më 1 janar dhe u mbyll zyrtarisht më 2 shkurt në orën 20:00, me klubet angleze që shfrytëzuan çdo moment për të përforcuar skuadrat ose për të rregulluar balancat për pjesën vendimtare të sezonit.
Afati i janarit 2026 solli lëvizje të mëdha, rikthime nga huazimi, transferime milionëshe dhe një numër të madh huazimesh strategjike.
Nga blerjet e bujshme të Manchester Cityt dhe Tottenhamit, te afrimet vendimtare të Aston Villës, Arsenalit dhe West Hamit, çdo klub pati qasjen e vet në këtë afat kalimtar.
Më poshtë gjeni pasqyrën e plotë të transferimeve hyrëse dhe dalëse për të gjitha klubet e Premier League, ashtu siç ndodhi në afatin dimëror të vitit 2026.
Arsenal
Ardhjet: Nuk ka.
Dalje: Osman Kamara - Blackburn, Oleksandr Zinchenko - Ajax, Louie Copley - Crawley, Ethan Nwaneri - Marseille, Maldini Kacurri - Grimsby.
Aston Villa
Ardhjet: Tammy Abraham - Besiktas, Alysson - Gremio, Brian Madjo - Metz, Leon Bailey - Roma, Douglas Luiz - Juventus.
Daljet: Louie Barry - Stockport, Samuel Iling-Junior, Pisa, Ben Broggio - Falkirk, Jamaldeen Jimoh-Aloba - West Brom, Evann Guessand - Crystal Palace, Aidan Borland - Swindon, Sil Swinkels - Chesterfield, Donyell Malen - Roma, Finley Munroe - Middlesbrough, Kane Taylor - Oldham, Yasin Ozcan - Besiktas.
Bournemouth
Ardhjet: Fraser Forster, Alex Toth - Ferencvaros, Christos Mandas - Lazio, Rayan - Vasco da Gama.
Daljet: Julian Araujo - Celtic, Antoine Semenyo - Man City, Noa Boutin - Salisbury, Romain Faivre - Auxerre,
Brentford
Ardhjet: Kaye Furo - Club Brugge.
Daljet: Frank Onyeka - Coventry, Iwan Morgan - Shrewsbury Town, Michael Olakigbe - Swindon, Myles Peart-Harris - Oxford, Yunus Emre Konak - Oxford, Matt Cox - Shrewsbury, Chanse Headman - Harrogate, Gustavo Nunes - Swansea, Paris Magoma - Norwich.
Brighton
Ardhjet: Pascal Gross - Borussia Dortmund, Caylan Vikcers - Barnsley.
Daljet: Brajan Gruda - RB Leipzig, Tommy Watson - Millwall, Jeremy Sarmiento - Middlesbrough, Eiran Cashin - Blackburn, Do-young Yoon - Dordrecht, Facundo Buonanotte - Leeds, Jacob Slater - Harrogate, Ibrahim Osman - Birmingham.
Burnley
Ardhjet: James Ward-Prowse - West Ham.
Daljet: Hannes Delcroix - Lugano, Joseph Bevan - Dundee, Luca Koleosho - Paris FC, Brad Grant , Joe Bevan - Dundee, Michael Obafemi - Blackpool.
Chelsea
Ardhjet: Mamdou Sarr - Strabsourg, Caleb Wiley - Watford, Kiano Dyer - Volendam, Yisa Alao - Sheffield Wednesday.
Daljet: David Datro Fofana, Strasbourg, Aaron Anselmino - Strasbourg, Yahya Idrissi - AC Milan, Frankie Runham - Ipswich, Raheem Sterling, Leo Castledine - Middlesbrough, Facundo Buonanotte - Brighton.
Crystal Palace
Ardhjet: Evann Guessand - Aston Villa, Brennan Johnson - Tottenham, Hindolo Mustapha - Nurnberg,Danny Imray - Blackpool.
Daljet: Jesurun Rak-Sakyi - Stoke, Tayo Adaramola - Sheffield Wednesday, Romain Esse - Coventry City, Naouirou Ahamada - Auxerre, Luke Browne - Notts County, Marc Guehi - Man City, Owen Goodman - Barnlsey, Luke Browne - Notts County.
Everton
Ardhjet: Harrison Armstrong - Preston.
Daljet: Martin Sherif - Port Vale, Elijah Campbell - Port Vale, Francis Okoronkwo - Doncaster, Harry Tryer - Cardiff, Will Tamen - Tranmere, Roman Dixon - Stockport.
Fulham
Ardhjet: Oscar Bobb - Man City.
Daljet: Aaron Loupalo-Bi - Walsall, Adama Traore - West Ham, Luke Harris - Wycombe.
Leeds
Ardhjet: Facundo Buonanotte - Brighton.
Daljet: Jack Harrison - Fiorentina, Harry Gray - Rotherham.
Liverpool
Ardhjet: James McConnell - Ajax, Owen Beck - Derby, Mor Talla Ndiaye - Amitie FC.
Daljet: Calum Scanlon - Cardiff, James Norris - Shelbourne, James Balagizi - Forest Green.
Manchester City
Ardhjet: Sverre Nypan - Middlesbrough, Antoine Semenyo - Bournemouth, Max Alleyne - Watford, Marc Guehi - Crystal Palace.
Daljet: Kalvin Phillips - Sheff Utd, Justin Oboavwoduo - Juventus, Stefan Ortega - Nottingham Forest, Jahmai Simpson-Pusey - Koln, Emilio Lawrence - Luton, Claudio Echeverri - Girona, Jaden Heskey - Sheffield Wednesday, Oscar Bobb - Fulham, Stephen Mfuni - Watford.
Manchester United
Ardhjet: Toby Collyer - West Brom, Sonny Aljofree - Notts County, Ethan Wheatley - Northampton, Elyh Harrison - Shrewsbury, Habeeb Ogunneye - Newport, Joe Hugill - Barnet, Harry Amass - Sheffield Wednesday.
Daljet: Gabriele Bianchieri - Rotherham, Ethan Wheatley - Bradford City, Sam Mather - Kayserispor, Harry Amass - Norwich, Joe Hugill - Kilmarnock.
Newcastle United
Ardhjet: Nuk ka.
Daljet: Antonio Cordero - Cadiz, Ben Parkinson - Falkirk, Joe Brayson - Morpeth Town, Joe White - Bradford, Harrison Ashby - Bradford.
Nottingham Forest
Ardhjet: Luca Netz - Borussia Mönchengladbach, Stefan Ortega - Manchester City, Lorenzo Lucca - Napoli.
Daljet: Esapa Osong - Fleetwood, Arnaud Kalimuendo - Eintracht Frankfurt, Josh Powell - Fleetwood, Jamie McDonnell - Oxford Utd, Jack Thompson - Barrow.
Sunderland
Ardhjet: Jocelin Ta Bi - Maccabi Netanya, Melker Ellborg - Malmo.
Daljet; Simon Adingra - Monaco, Adil Aouchiche - Schalke, Patrick Roberts - Birmingham, Leo Hjelde - Sheffield United, Anthony Patterson - Millwall, Timothee Pembele - Le Havre, Jay Matete - MK Dons, Trey Samuel-Ogunsuyi - Shrewsbury, Jake Waters - Spennymoor Town, Dan Neil - Ipswich, Aji Alese - Portsmouth, Ben Middlemas - Swindon, Joe Anderson - Barrow, Tymur Tutierov - Exeter, Arthur Masuaku - Lens.
Tottenham
Ardhjet: Conor Gallagher - Atletico Madrid, George Abbott - Wycombe, Alfie Dorrington - Aberdeen, Mason Melia - St Patrick's Athletic, Souza - Santos.
Daljet: George Abbott - Mansfield Town, Alfie Dorrington - Salford City, Herbie James - Cardiff City, Brennan Johnson - Crystal Palace, Kota Takai - Borussia Monchengladbach, Manor Solomon - Fiorentina, Jamie Donley - Oxford, Oliver Irow - Mansfield, Min-hyeok Yang - Coventry City, Damola Ajayi - Doncaster, Dane Scarlett - Hibernian, Yusuf Akhamrich - Bristol Rovers.
West Ham
Ardhjet: Pablo Felipe - Gil Vicente, Taty Castellanos - Lazio, Keiber Lamadrid - Deportivo La Guaira, Adama Traore - Fulham.
Daljet: Lucas Paqueta - Flamengo, Guido Rodriguez - Valencia, Niclas Fullkrug - AC Milan, Luis Guilherme - Sporting, Krisztian Hegyi - MTK Budapest, Callum Marshall - Bochum, George Earthy - Bristol City, Junior Robinson - Boreham Wood, Andy Irving - Sparta Pragë, Kaelen Casey - Leyton Orient, James Ward-Prowse - Burnley, Emeka Adiele - FC Utrecht.
Wolves
Ardhjet: Pedro Lima - Porto.
Daljet: Fer Lopez - Celta Vigo, Alfie Pond - Crewe, Ki-Jana Hoever - Sheffield United, Marshall Munetsi - Paris FC, Fletcher Holman - Swindon, Temple Ojinnaka - Shrewsbury, Tawanda Chirewa - Barnsley.
/Telegrafi/