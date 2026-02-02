Afati kalimtar dimëror në Ligën Premier u hap më 1 janar dhe u mbyll zyrtarisht më 2 shkurt në orën 20:00, me klubet angleze që shfrytëzuan çdo moment për të përforcuar skuadrat ose për të rregulluar balancat për pjesën vendimtare të sezonit.

Afati i janarit 2026 solli lëvizje të mëdha, rikthime nga huazimi, transferime milionëshe dhe një numër të madh huazimesh strategjike.

Nga blerjet e bujshme të Manchester Cityt dhe Tottenhamit, te afrimet vendimtare të Aston Villës, Arsenalit dhe West Hamit, çdo klub pati qasjen e vet në këtë afat kalimtar.

Më poshtë gjeni pasqyrën e plotë të transferimeve hyrëse dhe dalëse për të gjitha klubet e Premier League, ashtu siç ndodhi në afatin dimëror të vitit 2026.

Arsenal

Ardhjet: Nuk ka.

Dalje: Osman Kamara - Blackburn, Oleksandr Zinchenko - Ajax, Louie Copley - Crawley, Ethan Nwaneri - Marseille, Maldini Kacurri - Grimsby.

Aston Villa

Ardhjet: Tammy Abraham - Besiktas, Alysson - Gremio, Brian Madjo - Metz, Leon Bailey - Roma, Douglas Luiz - Juventus.

Daljet: Louie Barry - Stockport, Samuel Iling-Junior, Pisa, Ben Broggio - Falkirk, Jamaldeen Jimoh-Aloba - West Brom, Evann Guessand - Crystal Palace, Aidan Borland - Swindon, Sil Swinkels - Chesterfield, Donyell Malen - Roma, Finley Munroe - Middlesbrough, Kane Taylor - Oldham, Yasin Ozcan - Besiktas.





Bournemouth

Ardhjet: Fraser Forster, Alex Toth - Ferencvaros, Christos Mandas - Lazio, Rayan - Vasco da Gama.

Daljet: Julian Araujo - Celtic, Antoine Semenyo - Man City, Noa Boutin - Salisbury, Romain Faivre - Auxerre,

Brentford

Ardhjet: Kaye Furo - Club Brugge.

Daljet: Frank Onyeka - Coventry, Iwan Morgan - Shrewsbury Town, Michael Olakigbe - Swindon, Myles Peart-Harris - Oxford, Yunus Emre Konak - Oxford, Matt Cox - Shrewsbury, Chanse Headman - Harrogate, Gustavo Nunes - Swansea, Paris Magoma - Norwich.

Brighton

Ardhjet: Pascal Gross - Borussia Dortmund, Caylan Vikcers - Barnsley.

Daljet: Brajan Gruda - RB Leipzig, Tommy Watson - Millwall, Jeremy Sarmiento - Middlesbrough, Eiran Cashin - Blackburn, Do-young Yoon - Dordrecht, Facundo Buonanotte - Leeds, Jacob Slater - Harrogate, Ibrahim Osman - Birmingham.





Burnley

Ardhjet: James Ward-Prowse - West Ham.

Daljet: Hannes Delcroix - Lugano, Joseph Bevan - Dundee, Luca Koleosho - Paris FC, Brad Grant , Joe Bevan - Dundee, Michael Obafemi - Blackpool.

Chelsea

Ardhjet: Mamdou Sarr - Strabsourg, Caleb Wiley - Watford, Kiano Dyer - Volendam, Yisa Alao - Sheffield Wednesday.

Daljet: David Datro Fofana, Strasbourg, Aaron Anselmino - Strasbourg, Yahya Idrissi - AC Milan, Frankie Runham - Ipswich, Raheem Sterling, Leo Castledine - Middlesbrough, Facundo Buonanotte - Brighton.

Crystal Palace

Ardhjet: Evann Guessand - Aston Villa, Brennan Johnson - Tottenham, Hindolo Mustapha - Nurnberg,Danny Imray - Blackpool.

Daljet: Jesurun Rak-Sakyi - Stoke, Tayo Adaramola - Sheffield Wednesday, Romain Esse - Coventry City, Naouirou Ahamada - Auxerre, Luke Browne - Notts County, Marc Guehi - Man City, Owen Goodman - Barnlsey, Luke Browne - Notts County.

Everton

Ardhjet: Harrison Armstrong - Preston.

Daljet: Martin Sherif - Port Vale, Elijah Campbell - Port Vale, Francis Okoronkwo - Doncaster, Harry Tryer - Cardiff, Will Tamen - Tranmere, Roman Dixon - Stockport.

Fulham

Ardhjet: Oscar Bobb - Man City.

Daljet: Aaron Loupalo-Bi - Walsall, Adama Traore - West Ham, Luke Harris - Wycombe.

Leeds

Ardhjet: Facundo Buonanotte - Brighton.

Daljet: Jack Harrison - Fiorentina, Harry Gray - Rotherham.

Liverpool

Ardhjet: James McConnell - Ajax, Owen Beck - Derby, Mor Talla Ndiaye - Amitie FC.

Daljet: Calum Scanlon - Cardiff, James Norris - Shelbourne, James Balagizi - Forest Green.

Manchester City

Ardhjet: Sverre Nypan - Middlesbrough, Antoine Semenyo - Bournemouth, Max Alleyne - Watford, Marc Guehi - Crystal Palace.

Daljet: Kalvin Phillips - Sheff Utd, Justin Oboavwoduo - Juventus, Stefan Ortega - Nottingham Forest, Jahmai Simpson-Pusey - Koln, Emilio Lawrence - Luton, Claudio Echeverri - Girona, Jaden Heskey - Sheffield Wednesday, Oscar Bobb - Fulham, Stephen Mfuni - Watford.

Manchester United

Ardhjet: Toby Collyer - West Brom, Sonny Aljofree - Notts County, Ethan Wheatley - Northampton, Elyh Harrison - Shrewsbury, Habeeb Ogunneye - Newport, Joe Hugill - Barnet, Harry Amass - Sheffield Wednesday.

Daljet: Gabriele Bianchieri - Rotherham, Ethan Wheatley - Bradford City, Sam Mather - Kayserispor, Harry Amass - Norwich, Joe Hugill - Kilmarnock.

Newcastle United

Ardhjet: Nuk ka.

Daljet: Antonio Cordero - Cadiz, Ben Parkinson - Falkirk, Joe Brayson - Morpeth Town, Joe White - Bradford, Harrison Ashby - Bradford.

Nottingham Forest

Ardhjet: Luca Netz - Borussia Mönchengladbach, Stefan Ortega - Manchester City, Lorenzo Lucca - Napoli.

Daljet: Esapa Osong - Fleetwood, Arnaud Kalimuendo - Eintracht Frankfurt, Josh Powell - Fleetwood, Jamie McDonnell - Oxford Utd, Jack Thompson - Barrow.

Sunderland

Ardhjet: Jocelin Ta Bi - Maccabi Netanya, Melker Ellborg - Malmo.

Daljet; Simon Adingra - Monaco, Adil Aouchiche - Schalke, Patrick Roberts - Birmingham, Leo Hjelde - Sheffield United, Anthony Patterson - Millwall, Timothee Pembele - Le Havre, Jay Matete - MK Dons, Trey Samuel-Ogunsuyi - Shrewsbury, Jake Waters - Spennymoor Town, Dan Neil - Ipswich, Aji Alese - Portsmouth, Ben Middlemas - Swindon, Joe Anderson - Barrow, Tymur Tutierov - Exeter, Arthur Masuaku - Lens.

Tottenham

Ardhjet: Conor Gallagher - Atletico Madrid, George Abbott - Wycombe, Alfie Dorrington - Aberdeen, Mason Melia - St Patrick's Athletic, Souza - Santos.

Daljet: George Abbott - Mansfield Town, Alfie Dorrington - Salford City, Herbie James - Cardiff City, Brennan Johnson - Crystal Palace, Kota Takai - Borussia Monchengladbach, Manor Solomon - Fiorentina, Jamie Donley - Oxford, Oliver Irow - Mansfield, Min-hyeok Yang - Coventry City, Damola Ajayi - Doncaster, Dane Scarlett - Hibernian, Yusuf Akhamrich - Bristol Rovers.

West Ham

Ardhjet: Pablo Felipe - Gil Vicente, Taty Castellanos - Lazio, Keiber Lamadrid - Deportivo La Guaira, Adama Traore - Fulham.

Daljet: Lucas Paqueta - Flamengo, Guido Rodriguez - Valencia, Niclas Fullkrug - AC Milan, Luis Guilherme - Sporting, Krisztian Hegyi - MTK Budapest, Callum Marshall - Bochum, George Earthy - Bristol City, Junior Robinson - Boreham Wood, Andy Irving - Sparta Pragë, Kaelen Casey - Leyton Orient, James Ward-Prowse - Burnley, Emeka Adiele - FC Utrecht.

Wolves

Ardhjet: Pedro Lima - Porto.

Daljet: Fer Lopez - Celta Vigo, Alfie Pond - Crewe, Ki-Jana Hoever - Sheffield United, Marshall Munetsi - Paris FC, Fletcher Holman - Swindon, Temple Ojinnaka - Shrewsbury, Tawanda Chirewa - Barnsley.

/Telegrafi/