Mbretëria e Bashkuar, Franca, Moldavia dhe Finlanda në performancat e radhës të Eurovision 2026
Skena e Eurovision 2026 po vazhdon të mbushet me performanca të reja nga shtete të ndryshme, ku secili akt sjell stilin dhe identitetin e vet muzikor.
Në këtë fazë të mbrëmjes, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Moldavia dhe Finlanda u ngjitën në skenë me paraqitje të ndryshme që mbajtën ritmin e spektaklit.
Mbretëria e Bashkuar – LOOK MUM NO COMPUTER “Eins, Zwei, Drei”
LOOK MUM NO COMPUTER solli një performancë eksperimentale dhe të pazakontë me “Eins, Zwei, Drei”, duke u veçuar për stilin e saj alternativ dhe energjinë skenike.
Franca – Monroe “Regarde !”
Monroe interpretoi “Regarde !” me një performancë elegante dhe vokal të kontrolluar, duke sjellë një moment më melodik në skenë.
Moldavia – Satoshi “Viva, Moldova!”
Satoshi u paraqit me “Viva, Moldova!”, një performancë energjike që u prit me entuziazëm nga publiku.
Finlanda – Linda Lampenius x Pete Parkkonen “Liekinheitin”
Linda Lampenius dhe Pete Parkkonen sollën “Liekinheitin”, duke kombinuar violinën dhe vokalin në një performancë dinamike dhe të fuqishme. /Telegrafi/
