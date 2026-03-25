Mbi 5000 izraelitë janë plagosur që nga fillimi i luftës, thotë ministria e Shëndetësisë izraelite.

Numri total i personave të plagosur në Izrael që nga fillimi i konfliktit ka tejkaluar 5000, ka njoftuar ministria e Shëndetësisë izraelite.

Sipas një përditësimi në rrjetet sociale, ky numër ishte 5,165, duke përfshirë 247 plagosje të reja gjatë 24 orëve të fundit.

Ministria tha se 106 persona ndodhen aktualisht në spital, prej të cilëve 12 janë në gjendje serioze, shkruan skynews.

Forcat e Mbrojtjes së Izraelit thanë se disa raketa u lansuan drejt qytetit të Haifa, por nuk u raportuan të plagosur.

Gjatë ditës janë bërë gjithashtu disa paralajmërime për raketa në Telegram.

