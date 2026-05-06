Mbi 12 milionë tifozë të Real Madridit nënshkruajnë peticionin për ta larguar Mbappen nga klubi
Kylian Mbappe ka humbur mbështetjen e shumë tifozëve të Real Madridit në të gjithë botën, deri në atë pikë sa është nisur një peticion online me miliona nënshkrime që kërkojnë që ai të largohet nga klubi.
Ajo që supozohej të ishte një transferim ëndrrash në kryeqytetin spanjoll, ka rezultuar të jetë krejtësisht e kundërta.
Pavarësisht një sezoni të shkëlqyer debutimi (44 gola) dhe 41 golave të shënuar deri më tani në sezonin e tij të dytë, francezi po përballet me një ortek kritikash në Bernabeu nga shokët e ekipit, trajnerët dhe tifozët për shpërthimet e tij brenda dhe jashtë fushës.
Tifozët kanë marrë gjithashtu masa drastike në formën e një peticioni të quajtur "Mbappe jashtë". Në kohën e shkrimit të këtij artikulli, më shumë se 12 milionë njerëz e kanë nënshkruar këtë iniciativë.
Slogani i peticionit thotë: "Madridista, lëreni zërin tuaj të dëgjohet. Nëse besoni se ndryshimet janë të nevojshme, mos heshtni. Nënshkruani këtë peticion dhe qëndroni për atë që është më e mira për të ardhmen e klubit".
Ndryshe, Mbappe është nën kontratë me klubin deri në verën e vitit 2029 dhe Transfermarkt e vlerëson atë në 200 milionë euro.