Mbi 1 mijë njerëz formojnë tërfil gjigant për rekord botëror
Qyteti i Dublinit, Ohio, theu jozyrtarisht një Rekord Botëror Guinness me më shumë se 1,050 njerëz që formuan një tërfil masiv.
Përpjekja për thyerjen e rekordit, e organizuar nga agjencia Cornett dhe Visit Dublin Ohio, u zhvillua në Riverside Crossing Park.
Organizatorët thanë se më shumë se 1,050 njerëz formuan formën e tërfilit, mjaftueshëm për të thyer Rekordin Botëror Guinness për tërfilin më të madh njerëzor, i cili u vendos nga 815 njerëz në Dublin, Irlandë, në vitin 2013.
Përpjekja për rekord duhet të shqyrtohet ende nga Libri i Rekordeve Botërore Guinness për t'u bërë zyrtar. /Telegrafi/
