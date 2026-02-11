Mbeti jashtë kabinetit qeveritar, reagon Arbërie Nagavci
Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, e cila në mandatin e fundit ishte ministre e Arsimit, ka reaguar pas votimit të Qeverisë Kurti 3.
Ajo tha se ka biseduar me kryeministrin Albin Kurti qysh në zgjedhjet e 9 shkurtit për angazhime të tjera.
“Pas zgjedhjeve të 9 shkurtit me kryeministrin kemi diskutuar qysh në atë kohë për angazhime të tjera dhe kontributin tim në pozita tjera... Mbi të gjitha do të jem deputete, shpejt i shohim dhe angazhimet tjera”, tha Nagavci.
Jashtë kabinetit të ri qeveritar ka mbetur edhe zëvendëskryeministri i parë, Besnik Bislimi dhe ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari.
Në vend të Rozeta Hajdarit është emëruar Mimoza Kusari Lila, dhe në vend të Arbërie Nagavcit është emruar Hajrulla Çeku. /kp/