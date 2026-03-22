Mbetet e mbyllur për kamionë rruga Pejë–Rozhajë
Rruga Pejë–PKK Kullë–Rozhajë është bërë e pakalueshme për mjetet e transportit të mallrave (kamionë), si pasojë e reshjeve të borës në territorin e Mali i Zi.
Sipas njoftimit të Qendra për Menaxhimin Kufitar, drejtuesit e kamionëve duhet të shmangin këtë segment rrugor deri në përmirësimin e kushteve atmosferike dhe të qarkullimit.
Autoritetet u bëjnë thirrje transportuesve që të ndjekin udhëzimet zyrtare dhe të planifikojnë rrugë alternative për të shmangur vështirësitë në qarkullim.
Për informata shtesë, qytetarët mund të kontaktojnë në numrat: 045 198 600, 045 198 606 dhe pa pagesë 0800 500 95.
