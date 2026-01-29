Mbappe theu rekordin e madh të Ronaldos në Ligën e Kampionëve
Sulmuesi i Real Madridit, Kylian Mbappe, shënoi në ndeshjen jashtë fushe të xhiros së tetë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve kundër Benficës.
Francezi 27-vjeçar shënoi në minutën e 30-të të ndeshjes nga një pasim të Raul Asensios, duke hapur rezultatin. Ai shënoi edhe një tjetër gol në minutën e 58-të.
Me këtë dy gola të shënuar ndaj Benficës, Mbappe theu rekordin e madh të legjendës portugeze të Real Madridit, Cristiano Ronaldo.
Mbappe u bë lojtari i parë në historinë e Ligës së Kampionëve që shënon 13 herë në fazën e grupeve edhe pse aktualisht quhet si faza e ligës.
Kylian Mbappé 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐒 Cristiano Ronaldo's 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐄𝐕𝐄𝐑 goals in a single UCL group phase. 😮💨
13 — Kylian Mbappe (25/26) 🇫🇷
11 — Cristiano Ronaldo (15/16) 🇵🇹 pic.twitter.com/yVpjPZKeiU
— SPORF (@Sporf) January 28, 2026
Në anën tjetër, ylli portugez shënoi 11 gola, por luajti një ndeshje më pak se francezi.
Pas këtij rekordi të thyer, Mbappe do të synojë rekordin tjetër të madh të Ronaldos prej 17 golave brenda një sezoni të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/