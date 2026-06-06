Mbappe reflekton mbi humbjen në finalen e vitit 2022 ndaj Argjentinës
Ndërsa Franca përgatitet për Kupën e Botës 2026, Kylian Mbappe ka reflektuar mbi momentet kyçe të karrierës së tij ndërkombëtare, duke përfshirë përparimin e tij me “Les Bleus” dhe zhgënjimin e finales së Kupës së Botës 2022.
Në një intervistë me Sorare, sulmuesi i Real Madridit u pyet të përmendte performancën e tij të preferuar për Francën. Pavarësisht suksesit të tij në disa Kupa Bote dhe dy finale, Mbappe zgjodhi fitoren në gjysmëfinalen e vitit 2018 ndaj Belgjikës.
“Epo, unë kam luajtur tashmë në dy finale të Kupës së Botës, kështu që është e vështirë të zgjedh ndonjë gjë tjetër. Pastaj është padyshim ndeshja e parë, është e rëndësishme; ishte kundër Luksemburgut. Por nuk ndjeva asnjë presion, ne fituam, hyra unë, kishte më shumë të bënte me emocionet", ka thënë fillimisht Mbappe.
Ai shpjegoi pse ndeshja kundër Belgjikës ishte zgjedhja e tij e preferuar.
"Pastaj është Argjentina në vitin 2018, por kjo nuk është e preferuara ime e kësaj Kupe Bote. E preferuara ime, mendoj, është gjysmëfinalja e Belgjikës. Nuk shënova, nuk isha vendimtar, por mendoj se mund ta kisha përfunduar ndeshjen me tre ose katër asistime në fund".
Mbappe reflektoi gjithashtu mbi finalen dramatike të Kupës së Botës 2022 kundër Argjentinës, një ndeshje që konsiderohet gjerësisht si një nga më të mëdhatë në historinë e futbollit.
Kapiteni francez shënoi një tregolësh në finale, duke e ndihmuar Francën të rikuperohej nga një disavantazh prej dy golash përpara se të humbiste në penallti ndaj argjentinasve të udhëhequr nga Lionel Messi.
"Nuk ka pasur një finale më të mirë në historinë e Kupës së Botës. Për sa i përket argëtimit, spektaklit, mënyrës se si u zhvillua ndeshja - ajo përfundoi me gjuajtje penalltish, kështu që ishte më shkatërruese për të gjithë".
"Ishte çështje nëse Messi do ta fitonte Kupën e Botës apo nëse do ta arrinim ne dy herë radhazi. Rezultati ishte 3-3, intensiteti ishte i pabesueshëm".
"Për ne, është e hidhur, por për tifozët, mund të konsiderohet finalja më e mirë. Nuk e kam parë kurrë përsëri, por nëse e bëj, e di që mund të ngjallë demonë të vjetër. Ne humbëm dhe duhet të ecim përpara", përfundoi sulmuesi francez. /Telegrafi/