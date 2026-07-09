ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Konflikti ligjor midis yllit francez të futbollit Kylian Mbappe dhe senatores paraguaiane Celeste Amarilla mori një kthesë të papritur pas eliminimit të Paraguait nga Kupa e Botës.

E gjitha filloi kur senatorja i dërgoi ofendime të ashpra sulmueses në rrjetet sociale, gjë që çoi në një hetim në Francë kundër saj për nxitje të urrejtjes dhe racizmit.

Futbollisti i Real Madridit nuk i kishte borxh, kështu që i quajti komentet e saj të përbuzshme dhe të padenja për pozicionin që ajo mban.

Megjithatë, mbrojtja e zyrtares paraguaiane pretendon se ajo nuk mund të përgjigjet para gjykatave evropiane dhe tashmë po njofton një kundërsulm radikal.

Lidhur me këtë situatë, avokati i saj, Guillermo Duarte, bëri një deklaratë zyrtare për mediat.

"Celeste nuk ka kryer asnjë vepër penale në Paraguai. Meqenëse ajo që ne e konsiderojmë shpifje ose fyerje është gjithashtu një vepër penale në Francë, ne mund të fillojmë procedurat ligjore kundër Mbappe. Ai mund të ekstradohet për t'u përgjigjur për veprimet e tij në Paraguai", tha Duarte.

Ekipi ligjor i senatorit e bazon strategjinë e tij në faktin se krimi për të cilin francezët e akuzojnë atë nuk është i dënueshëm në Paraguai, gjë që minon parimin e nevojshëm për ekstradimin e saj.

Nga ana tjetër, Duarte këmbëngul se deklaratat e Mbappes shkaktuan dëme në Paraguai, gjë që i hap derën gjyqësorit atje që ta kërkojë vetë futbollistin.

Ndërsa puliku dhe qeveria e Paraguait dënojnë veprimet e senatorit të tyre, bota e futbollit po e shikon me mosbesim dramën në të cilën sulmuesi francez mund të përfundojë duke marrë një kërkesë për ekstradim./Telegrafi/

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