Mbappe mund të ekstradohet në Paraguai? Konflikti me senatoren merr kthesë tronditëse
Konflikti ligjor midis yllit francez të futbollit Kylian Mbappe dhe senatores paraguaiane Celeste Amarilla mori një kthesë të papritur pas eliminimit të Paraguait nga Kupa e Botës.
E gjitha filloi kur senatorja i dërgoi ofendime të ashpra sulmueses në rrjetet sociale, gjë që çoi në një hetim në Francë kundër saj për nxitje të urrejtjes dhe racizmit.
Futbollisti i Real Madridit nuk i kishte borxh, kështu që i quajti komentet e saj të përbuzshme dhe të padenja për pozicionin që ajo mban.
Megjithatë, mbrojtja e zyrtares paraguaiane pretendon se ajo nuk mund të përgjigjet para gjykatave evropiane dhe tashmë po njofton një kundërsulm radikal.
Lidhur me këtë situatë, avokati i saj, Guillermo Duarte, bëri një deklaratë zyrtare për mediat.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Celeste Amarilla's lawyer, Guillermo Duarte, on the Kylian Mbappé case:
"Celeste did not commit any punishable offence in Paraguay.
Since what we consider defamation or slander is also a criminal offence in France, we can take legal action against Mbappé.
He could… pic.twitter.com/R6O9F9AGrQ
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 9, 2026
"Celeste nuk ka kryer asnjë vepër penale në Paraguai. Meqenëse ajo që ne e konsiderojmë shpifje ose fyerje është gjithashtu një vepër penale në Francë, ne mund të fillojmë procedurat ligjore kundër Mbappe. Ai mund të ekstradohet për t'u përgjigjur për veprimet e tij në Paraguai", tha Duarte.
Ekipi ligjor i senatorit e bazon strategjinë e tij në faktin se krimi për të cilin francezët e akuzojnë atë nuk është i dënueshëm në Paraguai, gjë që minon parimin e nevojshëm për ekstradimin e saj.
Nga ana tjetër, Duarte këmbëngul se deklaratat e Mbappes shkaktuan dëme në Paraguai, gjë që i hap derën gjyqësorit atje që ta kërkojë vetë futbollistin.
Ndërsa puliku dhe qeveria e Paraguait dënojnë veprimet e senatorit të tyre, bota e futbollit po e shikon me mosbesim dramën në të cilën sulmuesi francez mund të përfundojë duke marrë një kërkesë për ekstradim./Telegrafi/