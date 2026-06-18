Mbappe i lumtur që u bë golashënuesi më i mirë në histori të Francës, tani ka një tjetër objektiv madhor
Kylian Mbappe ka shprehur krenarinë e tij të madhe pasi është bërë golashënuesi më i mirë në historinë e Kombëtarja e Francës, duke thyer rekordin e mëparshëm të Olivier Giroud.
Sulmuesi i Real Madrid e arriti këtë moment historik pas një performance vendimtare në fitoren 3-1 ndaj Senegalit, ku realizoi dy gola në ndeshjen hapëse të Francës në Kupën e Botës 2026 në stadiumin “MetLife”. Me këtë dopietë, Mbappe e çoi numrin e golave ndërkombëtarë në 58, duke u ngjitur në majën e historisë së “Les Bleus” në moshën 27-vjeçare.
Pas ndeshjes, shokët e ekipit i dhuruan një fanellë simbolike me numrin 58, në shenjë nderimi për arritjen e tij historike.
Në një reagim në rrjetet sociale, kapiteni i Francës shprehu emocionet e tij për këtë rekord të ri.
"58 gola. Një krenari e madhe të bëhesh golashënuesi më i mirë në historinë e ekipit tonë kombëtar, një vend që ka parë kaq shumë lojtarë të shkëlqyer të kalojnë atje. Faleminderit të gjithë shokëve të mi të ekipit, stafit dhe FFF-së për besimin e përjetshëm që nga dita e parë. Dhe faleminderit juve për mbështetjen tuaj. Vazhdojmë, ka ende shumë për të bërë..."
Pavarësisht këtij rekordi me Francën, Mbappe ka tashmë një tjetër objektiv madhor në horizont. Ai po i afrohet rekordeve historike të golave në Kupën e Botës, ku aktualisht kryesojnë Lionel Messi dhe Miroslav Klose me nga 16 gola.
Pas dy golave ndaj Senegalit, Mbappé ka arritur në 14 gola në turne, duke u vendosur shumë pranë majës së historisë së kompeticionit. Duke marrë parasysh moshën dhe formën e tij, shumë analistë besojnë se është vetëm çështje kohe para se ai të thyejë edhe këtë rekord të madh ndërkombëtar. /Telegrafi/