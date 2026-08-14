Matthew McConaughey zbulon se cila komedi romantike e "shpëtoi" në kufi: Më në fund më lanë të shkoja
Aktori Matthew McConaughey zbuloi së fundmi se një rol e “shpëtoi” nga kontrolli në kufirin SHBA-Meksikë.
Në fakt, ai zbuloi në podkastin "Happy Sad Confused" se roli i tij në filmin e vitit 2001 "The Wedding Planner" e nxori nga "një rrëmujë e madhe".
"Ndalova vonë një natë duke kaluar kufirin dhe duke shkuar deri në jug. Më ndaluan dhe ishte një nga ato ndalesa. Më panë ndërsa isha në një kamionetë. Thashë, 'O Zot i madh. Nxirr portofolin. Hajde të ikim.' Gjithçka po ndodhte, dhe pastaj përmenda, 'A e njeh Jennifer Lopez? A e ke parë ndonjëherë 'The Wedding Planner'? Po, isha unë.' Ne përfunduam duke bërë fotografi së bashku dhe ata më lanë të shkoja," tha ai.
Ky film shënoi suksesin e parë të komedisë romantike në karrierën e McConaughey, duke fituar 94 milionë dollarë në arkat globale.
Aktori u bë një nga figurat më të famshme të zhanrit gjatë viteve 2000, me hite si "How to Lose a Guy in 10 Days", "Failure to Launch", "Fool's Gold" dhe "Ghosts of Girlfriends Past", të cilat të gjitha arritën ose iu afruan shifrës 100 milionë dollarë.
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McConaughey tha në podcast se "Si të humbasësh një djalë në 10 ditë" ishte kulmi i punës së tij në komeditë romantike.
"Mendoj se është ndoshta komedia ime romantike e preferuar që kam bërë dhe shumë njerëz e adhurojnë. Është ende filmi me fitimet më të larta që kam bërë ndonjëherë", shtoi ai.
Nga rruga, McConaughey zbuloi në vitin 2024 se e la Hollywood-in dhe e zhvendosi familjen në Teksas pasi industria nuk e lejoi të largohej nga zhanri i komedisë romantike.
Aktori më pas mori një vendim të vetëdijshëm për të ndaluar aktrimin në komedi romantike dhe për të marrë një pushim nga Hollywoodi derisa të fillonte të merrte role më dramatike.
"Kur aktroja në komedi romantike dhe isha një 'djalë i komedive romantike', kjo ishte replika ime dhe më pëlqente ajo replikë. Ajo replikë paguhej mirë dhe funksiononte. Isha aq i fortë në të, sa nuk mund të bëja asgjë tjetër jashtë asaj kornize", pranoi ai.
Në të njëjtën kohë, McConaughey i tha një mediaje se ishte e frikshme të largohej nga Hollywoodi kur karriera e tij ishte kaq e suksesshme. Ai madje refuzoi një ofertë prej 14.5 milionë dollarësh për të bërë një tjetër komedi romantike.
Hollivudi përfundimisht e pranoi vendimin e tij dhe ofertat për role në filma të tillë si "Mud", "Dallas Buyers Club" dhe "Interstellar", si dhe serialin "True Detective", erdhën dhe ndryshuan rrjedhën e karrierës së tij. McConaughey fitoi një çmim Oscar për Aktorin më të Mirë për rolin e tij në "Dallas Buyers Club". /Telegrafi/