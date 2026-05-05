Matadori lëndohet rëndë në ijë, ndërsa turma tërhiqet nga tmerri gjatë ndeshjes me dema në Spanjë
Një matador spanjoll po shërohet në spital pasi u godit në ijë gjatë një ndeshjeje me dema para qindra spektatorëve në Madrid.
Alberto Duran, 36 vjeç, po performonte në raundin e fundit kualifikues të turneut të ndeshjeve me dema Copa Chenel të dielën në Valdemoro, në jug të kryeqytetit spanjoll.
Pamjet treguan demin duke ngritur kokën në ijën e Duran dhe duke e kapur atë me brirët e tij ndërsa e shtynte toreadorin në ajër.
Pjesëtarët e audiencës u tërhoqën të tmerruar ndërsa matadori arriti të largohej nga kafsha.
Duran u dërgua me urgjencë në spital, ku iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale urgjente për një dëmtim serioz në testikuj.
Ndërsa operacioni fillestar përfundoi pa ndërlikime, mjekët më vonë zbuluan një mpiksje gjaku në njërën nga këmbët e Duran, që do të thotë se ai duhej t'i nënshtrohej një procedure të dytë urgjente.
Matadori aktualisht po trajtohet në kujdesin intensiv, me gjendjen e tij të përshkruar si të qëndrueshme dhe në përmirësim.
Incidenti vjen pasi një toreador yll u godit brutalisht në kofshë, ndërsa një tjetër u shpua në të pasmet.
Matadori Andres Roca Rey mbeti në një gjendje 'shumë serioze' pasi u godit me brirë në arenën e ndeshjeve me dema Real Maestranza në Seville muajin e kaluar.
Pamjet e incidentit treguan Rey pothuajse menjëherë duke u goditur në kofshën e djathtë me brirët e demit.
Demi e hodhi 29-vjeçarin disa herë mbi brirët e tij përpara se të shkelte mbi matadorët e lënduar.
Disa asistentë të ndeshjeve me dema, të njohur në spanjisht si 'quadrillas', ndërhynë për ta tërhequr kafshën e tërbuar.
Ai më në fund arriti të rrokullisej, duke i dhënë kohë të mjaftueshme disa quadrillas ta merrnin dhe ta çonin në një vend të sigurt.
Plaga e shkaktuar nga demi ishte 35 cm e gjatë dhe kishte dy trajektore - njëra ngjitej në këmbë, tjetra zbriste poshtë.
Goditja me brirë shkaktoi gjithashtu dëme serioze në muskujt kryesorë në kofshën e djathtë të Rey, megjithëse nuk u prekën enë të mëdha gjaku.