“Masa ndëshkuese me rreze të gjatë veprimi”: Zelensky paralajmëron operacione të reja kundër Rusisë
Presidenti Volodymyr Zelensky ka njoftuar miratimin e operacioneve të reja ukrainase që synojnë rritjen e presionit ndaj Rusisë dhe detyrimin e saj drejt diplomacisë.
Sipas Ukrinform, Zelensky e bëri deklaratën në një video-adresim, përcjell Telegrafi.
“Sot, unë gjithashtu miratova operacionet tona të reja - nëse Rusia nuk dëshiron diplomaci, diplomacia duhet t'i imponohet. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës po siguron furnizimet e nevojshme”, citohet të ketë thënë Zelensky.
Ai vuri në dukje se industria e naftës, logjistika ushtarake dhe prodhimi i mbrojtjes së Rusisë janë objektiva legjitime të “masave ndëshkuese me rreze të gjatë veprimi” të Ukrainës.
Sipas tij, forcat ukrainase po godasin gjithashtu ndërmarrjet ruse që prodhojnë bomba ajrore të drejtuara, të cilat përbëjnë një kërcënim të veçantë në fushën e betejës.
“Ne tashmë po vërejmë një rënie në përdorimin e bombave ajrore të drejtuara përgjatë një pjese të vijës së frontit”, shtoi presidenti ukrainas.
Siç është raportuar, presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi më parë se armët ukrainase me rreze të gjatë veprimi janë të afta të godasin objektiva në distanca që tejkalojnë 1,500 kilometra, dhe Ukraina do të vazhdojë ta zgjerojë këtë rreze veprimi. /Telegrafi/