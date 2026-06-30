Maroku shpëton në minutat shtesë dhe pastaj në penallti fiton për ta eliminuar Holandën
Kombëtarja e Marokut është kualifikuar në raundin e 1/8 së finales së Kupës së Botës, pasi mposhti Holandën pas ekzekutimit të penalltive në një ndeshje dramatike të zhvilluar në Monterrey.
Pas 120 minutash lojë, rezultati përfundoi 1:1, ndërsa Maroku triumfoi 3:2 nga pika e bardhë, duke siguruar një kualifikim historik. Në raundin e ardhshëm, marokenët do të përballen me Kanadanë, me ndeshjen e planifikuar më 4 korrik në orën 19:00.
Ndeshja nisi me një pjesë të parë të luftuar fort dhe me pak raste të pastra. Megjithatë, Maroku ishte më kërkues, ndërsa Holanda u mbajt në lojë nga portieri Bart Verbruggen, i cili bëri disa pritje vendimtare, përfshirë një refleks të shpejtë pas goditjes me kokë të Ayyoub Bouaddi dhe një tjetër pritje ndaj Achraf Hakimit nga distanca.
Holanda pati gjithashtu mundësitë e saj, por Bono u tregua i sigurt në disa momente kyçe, duke ndalur goditjen e Micky van de Ven para përfundimit të pjesës së parë.
Maroku e nisi më mirë pjesën e dytë dhe dominoi në posedim. Rasti më i mirë erdhi në minutën e 52-të, kur Achraf Hakimi goditi traversën pas një aksioni të mirë të ndërtuar nga Azzedine Ounahi.
Megjithatë, Holanda kaloi në epërsi në minutën e 72-të. Pas një kombinimi të shpejtë, Wout Weghorst asistoi për Cody Gakpo, i cili shënoi me një goditje të saktë për 1:0. Gakpo festoi me emocione të forta, në një moment personalisht të vështirë për të.
Kur dukej se holandezët do ta ruanin avantazhin, Maroku arriti të barazojë në minutat shtesë të kohës së rregullt. Oussama Talbi krosoi nga e majta, ndërsa Issa Diop u shkëput më lart se mbrojtja dhe shënoi me kokë për 1:1, duke e çuar ndeshjen në vazhdime.
Në 30 minutat shtesë, Maroku ishte shumë pranë fitores, por Ismael Saibari humbi një rast të artë nga afërsia, i ndalur nga një pritje spektakolare e Verbruggen. Pa gola të tjerë, fituesi u vendos nga penalltitë.
Seria e penalltive ishte dramatike deri në fund. Teun Koopmeiners dhe Soufiane Rahimi shënuan në fillim, ndërsa Justin Kluivert dhe Quentin Timber humbën për Holandën, duke e kthyer ndeshjen në ekuilibër të plotë.
Vendimi erdhi në serinë e pestë: Bono priti penalltinë e fundit të holandezëve, ndërsa Ismael Saibari shënoi penalltinë vendimtare, duke siguruar kualifikimin e madh të Marokut në raundin e 1/8 së finales. /Telegrafi/