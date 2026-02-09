Marco Rubio pritet të udhëheqë një delegacion të madh amerikan në Konferencën e Sigurisë në Mynih
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, pritet të udhëheqë një delegacion të madh amerikan në Konferencën e Sigurisë në Mynih.
Bëhet fjalë për një ngjarje që do të përqendrohet në gjeopolitikën e trazuar, thanë organizatorët të hënën.
Më shumë se 60 krerë shtetesh dhe qeverish dhe rreth 100 ministra të jashtëm dhe të mbrojtjes do të marrin pjesë në bisedimet për politikën e sigurisë nga 13 deri më 15 shkurt.
Siç theksohet më tej, Rubio do të kryesojë një delegacion amerikan që do të përfshijë gjithashtu rreth 50 anëtarë të Kongresit të SHBA-së, tha Wolfgang Ischinger, drejtor i ngjarjes, në një konferencë për shtyp.
I pyetur nëse priste që Rubio të përsëriste sulmin e JD Vance ndaj Evropës, Ischinger u përgjigj: "Po supozoj... se mund të presim që Sekretari i Shtetit i SHBA-së të flasë për politikën e jashtme të SHBA-së dhe jo për çështje që nuk bien drejtpërdrejt nën fushëveprimin e tij".
Rreth gjysma e delegacionit amerikan do të jenë demokratë, midis tyre Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom, Guvernatorja e Miçiganit Gretchen Whitmer dhe kongresmenja Alexandria Ocasio-Cortez, tha Ischinger. /Telegrafi/