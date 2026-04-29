Në Gjermani, një orë pune kushton 45 euro – vetëm disa vende të BE-së janë më të shtrenjta
Gjermania është ndër vendet me kostot më të larta të punës në BE. Vitin e kaluar, kostoja e një ore pune u rrit më tej. Si krahasohet Gjermania me fqinjët e saj?
Kostot e punës në Gjermani, të cilat janë tashmë të larta krahasuar me vendet e tjera evropiane, u rritën ndjeshëm në vitin 2025.
Një orë pune në prodhim dhe shërbime kushtoi mesatarisht 45 euro, siç raportohet nga Zyra Federale e Statistikave në Wiesbaden.
Dhe krahasuar me mesataren e BE-së prej 34.90 eurosh, kompanitë në Gjermani paguan 29 përqind më shumë, shkruajnë mediat gjermane, përcjell Telegrafi.
Ndërkohë, krahasuar me vitin e kaluar, kostot e punës u rritën me 3.6 përqind - pak më pak se mesatarja e BE-së prej 4.1 përqind.
Në krahasim me vendet e tjera të BE-së, Gjermania renditet ndër vendet me performancën më të lartë.
Vetëm Luksemburgu (56.80 €), Danimarka (51.70 €), Holanda (47.90 €) dhe Austria (46.30 €) kishin kosto më të larta të punës në vitin 2025.
Megjithatë, të dhënat për Belgjikën, e cila u rendit e treta vitin e kaluar, nuk ishin ende të disponueshme.
Vendi me kostot më të ulëta të punës në BE në vitin 2025 ishte Bullgaria me 12.00 € në orë, e ndjekur nga Rumania (13.60 €) dhe Hungaria (15.20 €).
Kostot e punës përbëhen nga të ardhurat bruto dhe taksat mbi pagat, siç janë kontributet e sigurimeve shoqërore të punëdhënësit. Të ardhurat bruto përfshijnë pagat për orët e punës, bonuset, planet e kursimit të punonjësve dhe kompensimin për ditët pa punuar, siç janë ditët e pushimeve. Pagesa e vazhdueshme e pagave gjatë sëmundjes nuk përfshihet.