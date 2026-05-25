Maqedonia e Veriut humb 10 mijë banorë në vit nga emigrimi dhe rënia e lindshmërisë
Po lindin gjithnjë e më pak fëmijë, popullsia po plaket. Të rinjtë po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë e tregojnë raportet ndërkombëtare, sipas të cilave vendi ka shënuar një rënie të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat e "Worlometer" vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë, dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse ky trend vazhdon, 1.5 milion do të mbeten në vend. Analiza llogarit gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10 mijë banorë.
Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, që është dy herë më e vjetër se në vitet 1950 kur mosha mesatare e popullsisë ishte 20 vjeç. I njëjti raport ngre edhe problemin e lindshmërisë së ulët, pra 1.47 fëmijë për grua, që është shumë nën nivelin e kërkuar për ripërtëritjen natyrore të popullsisë, përcjell "RTVM".
Një faktor kyç në krizën demografike mbetet emigrimi. Të dhënat tregojnë migrim negativ, gjithnjë e më shumë të rinj dhe të aftë për punë po largohen nga vendi, gjë që, sipas ekspertëve, gjithashtu zvogëlon numrin e lindjeve dhe krijon mungesë të fuqisë punëtore.
Situata është e ngjashme në Evropë. Gjithnjë e më pak fëmijë, migrim më intensiv. Shifrat e fundit të Eurostat tregojnë se në vitin e kaluar, Unioni ka 451 milion banorë, që është një milion më shumë se vitin e kaluar. Statistikat tregojnë se 66 përqind e popullsisë jeton në pesë vende të Unionit. Më të populluarat janë Gjermania, Franca, Italia, Spanja dhe Polonia, ndërsa më pak njerëz jetojnë në Maltë, Luksemburg dhe Qipro.
Mosha mesatare e evropianëve është pothuajse 45 vjeç. Popullsia më e vjetër është në Itali, ndërsa Irlanda konsiderohet një vend i të rinjve. Përveç kësaj, BE-ja po përballet gjithashtu me një shkallë të ulët fertiliteti prej vetëm 1.34 fëmijë për grua, e cila, sipas ekspertëve, është për shkak të faktit se mosha mesatare për fëmijën e parë është pothuajse 30 vjeç. Migrimi mbetet nxitësi kryesor i rritjes së popullsisë. Vetëm në vitin 2024, pothuajse gjashtë milionë njerëz emigruan në vendet e BE-së, shumica e të cilëve vijnë nga vende që nuk janë pjesë e popullsisë së madhe. Spanja dhe Gjermania pritën më shumë emigrantë./Telegrafi/