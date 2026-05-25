LSDM akuzon Mickoskin: Gënjeu qytetarët për ekonominë, investimet e huaja ranë për 61%
Nga LSDM sot akuzojnë kryeministrn Hristijan Mickoskin se ka gënjyer qytetarët për ekonominë e vnedit
Nga atje thonë se qytetarët e dinë mirë se kur Mickoski u gjunjëzua dhe iu lut për pushtet, ai premtoi të kthente emrin, të ndryshonte tryezën e negociatave dhe të shfuqizonte Marrëveshjen e Prespës.
"Patriotizmi i tij i rremë e ka lënë në baltë, gjysma e qeverisë së tij ka pasaporta bullgare.
Dhe çfarë premtoi Hristijan Mickoski për ekonominë?
Ai premtoi se "do të jetë shumë më mirë", premtoi një standard më të mirë, paga më të larta, një jetë më të mirë. Dhe gënjeu për këtë.
Asgjë nuk është më mirë. Pas dy vitesh të qeverisjes së Mickoskit, qytetarët jetojnë më keq, mezi ia dalin mbanë, me pagat më të ulëta në Evropë dhe një luftë të përditshme për të mbijetuar nga e para në të parën.
Varfëria arriti në 21.9 përqind në vitin e parë të qeverisjes së Mickoskit. Shporta e sindikatave është rritur në gati 69,000 denarë, dhe paga minimale është vetëm 26,000 denarë, më e ulëta në Evropë.
Dy vjet më parë, në ekspozenë për zgjedhjen e Qeverisë, Hristijan Mickoski premtoi se "ekonomia do të jetë fokusi i tij" dhe "në qendër të vëmendjes".
Sot ekonomia është në prag të kolapsit, nuk ka para në buxhet dhe "fokusi" i tij është vetëm te investimet kriminale.
Në ekspoze, Mickoski premtoi "investime të reja të huaja".
Realiteti sot është katastrofik. Investimet e huaja kanë rënë me 61 përqind, një rënie e madhe prej 729 milionë eurosh në vitin 2025", thonë nga LSDM./Telegrafi/