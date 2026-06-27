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Uruguai dhe Manchester United janë në pritje të lajmeve për gjendjen e Manuel Ugartes, pasi mesfushori pësoi një lëndim shqetësues gjatë përballjes së Kupës së Botës 2026 ndaj Spanjës.

Mesfushori uruguaian u rrëzua në fushë duke shfaqur dhimbje të mëdha, ndërsa stafi mjekësor hyri menjëherë në fushë për t’i ofruar ndihmën e nevojshme.

Pas disa minutash trajtim, Ugarte u pa i paaftë për të vazhduar ndeshjen dhe u largua nga fusha me barelë, pasi nuk ishte në gjendje të ecte vetë.

Pamjet shqetësuese shkaktuan menjëherë reagime dhe frikë te tifozët uruguaianë dhe ata të Manchester United, ndërsa shkalla e saktë e lëndimit ende nuk është bërë e ditur.

Uruguai tani pret me ankth rezultatet e ekzaminimeve mjekësore, me shpresën se një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës ka shmangur një lëndim serioz dhe një mungesë afatgjatë.

Lëndimi i Ugartes mund të përbëjë një goditje të madhe për përfaqësuesen uruguaiane në fazën eliminatore të Botërorit, duke pasur parasysh rolin e tij kyç në mesfushë dhe rëndësinë që ka në balancën e ekipit.

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