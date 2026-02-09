Manja: Dënimi i komandantëve të UÇK-së do të ishte rishkrim i historisë dhe goditje ndaj drejtësisë ndërkombëtare
Ulsi Manja, Kryetar i Komisionit për Çështjet Ligjore dhe ish-Ministër i Drejtësisë i Shqipërisë, ka reaguar ndaj kërkesës së Prokurorisë së Dhomave të Specializuara në Hagë për 45 vjet burgim ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi – për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
Në një reagim të gjatë, Manja e ka cilësuar këtë rast jo thjesht një akt procedural, por “një moment prove për vetë drejtësinë ndërkombëtare”. Ai tha se procesi ka tejkaluar kornizën penale dhe përbën një “test historik, juridik dhe moral”.
Manja vuri në dukje se UÇK-ja zhvilloi një luftë të drejtë çlirimtare, mbrojtëse, ndërsa Serbia ishte agresori përgjegjës për spastrim etnik, deportime masive dhe krime kundër njerëzimit, të dokumentuara nga drejtësia ndërkombëtare. Ai kritikoi përpjekjet për të barazuar komandantët e UÇK-së me arkitektët e politikave shtetërore kriminale, duke e quajtur këtë një “absurditet juridik”, pasi UÇK-ja nuk ishte shtet, pushtet apo aparat represiv, por një lëvizje rezistence çlirimtare.
Manja shtoi se drejtësia ndërkombëtare duhet të ndajë përgjegjësinë individuale nga legjitimiteti i kauzës dhe paralajmëroi se një vendim i padrejtë do të krijonte perceptimin e ndëshkimit të viktimës për faktin se mbijetoi.
“Pa luftën e UÇK-së nuk do të kishte Kosovë shtet, ndërhyrje ndërkombëtare të NATO-s dhe as këtë gjykatë. Sot, në bankën e të akuzuarve nuk është UÇK-ja, por vetë drejtësia ndërkombëtare,” shkroi Manja.
Ai përfundoi se “vetëm pafajësia e komandantëve të UÇK-së e shpëton nderin e drejtësisë ndërkombëtare dhe të vetë gjykatës. Çdo përfundim tjetër nuk do të ishte drejtësi, por rishkrim i historisë me gjuhë juridike”.