Man Utd rivalizon Liverpoolin për transferimin e yllit të Tottenhamit
Manchester United dhe Liverpool raportohet se po përgatiten për një “betejë” të fortë për të nënshkruar me qendërmbrojtësin e Tottenham Hotspur, Micky van de Ven.
Pavarësisht vështirësive të Spurs këtë sezon, vlera e holandezit është rritur ndjeshëm, duke e bërë atë objektiv kryesor për të dy rivalët nga veriperëndimi i Anglisë.
Sipas The Athletic, Man United dhe Liverpool e kanë identifikuar Van de Ven si objektivin kryesor për repartin defansiv, në prag të një afati veror shumë të madh transferimesh.
“Djajtë e Kuq” po i japin përparësi afrimit të një qendërmbrojtësi cilësor me këmbë të majtë, për të krijuar konkurrencë për Lisandro Martinez, pas një sezoni ku dëmtimet e dëmtuan rëndë stabilitetin defanziv të United.
25-vjeçari ka tërhequr vëmendjen e skautëve si në “Old Trafford” ashtu edhe në “Anfield”, falë shpejtësisë së jashtëzakonshme në rikuperim dhe aftësive teknike.
United thuhet se është i gatshëm të bëjë një investim të konsiderueshëm financiar për ta siguruar holandezin, pavarësisht nëse Tottenham arrin apo jo ta sigurojë qëndrimin në Ligën Premier për sezonin e ardhshëm.
Ndërkohë, Liverpool e sheh Van De Ven si pasardhësin ideal afatgjatë të Ibrahima Konate dhe si një partner të mundshëm për kapitenin e tij te Holanda, Virgil Van Dijk.
Mundësia për të luajtur krah Van Dijk konsiderohet si një argument i fortë bindës për “Të Kuqtë”, teksa klubi po hyn në një epokë të re rekrutimi nën drejtuesit aktualë./Telegrafi/