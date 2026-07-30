Man Utd ofron Rashfordin në një marrëveshje befasuese shkëmbimi
Manchester United po shqyrton mundësinë e ofrimit të Marcus Rashford te Roma si pjesë e një marrëveshjeje për të ulur koston e nënshkrimit të mesfushorit 25-vjeçar Manu Kone në këtë afat kalimtar veror, pasi lojtari francez është një objektiv i madh për trajnerin Michael Carrick.
Klubi nga Old Trafford po kërkon të ristrukturojë mesfushën e tij pas largimit të Casemiros dhe dëmtimit të ligamentit të kryqëzuar të Manuel Ugartes në Kupën e Botës, por duke refuzuar të paguajë 60 milionë euro të kërkuara nga klubi italian, Roma.
Sipas Gazzetta dello Sport, Roma i ka hapur derën një marrëveshjeje shkëmbimi që përfshin Rashfordin për të lehtësuar transferimin e Kones, një lojtar që ka tërhequr gjithashtu interes nga klubi i Arabisë Saudite, Al Ahli.
Duke investuar tashmë rreth 100 milionë euro në nënshkrimet e përbashkëta të Andrey Santos dhe Youri Tielemans, skuadra e Michael Carrick ka nevojë për një mesfushor të tretë për të forcuar skuadrën e tyre për sezonin e ardhshëm.
Sulmuesi 28-vjeçar, i cili e kaloi sezonin 2025/2026 në huazim te FC Barcelona, është nën kontratë me United deri në vitin 2028 dhe nuk ka luajtur për klubin që nga dhjetori i vitit 2024. Me skadimin e klauzolës së tij të lirimit prej 40 milionë funtesh, një transferim në Itali do të varet nga fakti nëse lojtari pranon një ulje page ose nëse United merr një përqindje të pagës së tij.
Roma duhet të finalizojë shitjen e lojtarit francez për t'u përputhur me rregulloret e UEFA-s për Fair Play Financiar dhe për të financuar vetë nënshkrimet e reja. Nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje për shkëmbimin e lojtarëve, bordi i Romës kërkon që çdo ofertë në para të arrijë shumën e plotë prej 60 milionë eurosh të dakordësuara në fillim të negociatave.
Te United, Carrick e la të hapur mundësinë e mbajtjes së sulmuesit nëse një transferim i përhershëm nuk realizohet gjatë këtij afati kalimtar. Megjithatë, drejtuesit e klubit preferojnë ta shesin anglezin n për të ulur faturën e lartë të pagave.
Bordet drejtuese të Manchester United dhe Romës do të zhvillojnë takime të mëtejshme ekzekutive gjatë javës së parë të gushtit 2026.
Progresi i transferimit të Kone do të varet nëse agjentët e Rashford pranojnë kushtet financiare të propozuara nga Italia apo nëse Al Ahli paraqet një ofertë në para që plotëson kërkesat financiare të klubit italian. /Telegrafi/