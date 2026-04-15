Man Utd ka vendosur se kush do ta zëvendësojë Carrickun sezonin e ardhshëm
E ardhmja e bankinës së Manchester United është sërish në qendër të diskutimeve.
Pavarësisht përmirësimit të dukshëm të skuadrës në javët e fundit dhe faktit se klubi është pranë sigurimit të rikthimit në Ligën e Kampionëve, vazhdimësia e Michael Carrick nuk është e garantuar.
Trajneri anglez, i cili mori drejtimin në mënyrë të përkohshme pas largimit të Ruben Amorim, ka spikatur me paraqitjet e tij në aspektin e rezultateve.
Megjithatë, sipas raportimeve, vendimi duket se është marrë prapa skenave. Klubi po kërkon një drejtues të ri për projektin e sezonit të ardhshëm.
Puna e Carrick në krye të ekipit është vlerësuar pozitivisht. Ai ka arritur të stabilizojë Manchester United në një moment kritik dhe ka rigjallëruar një skuadër që dukej e humbur.
Nën drejtimin e tij, ekipi ka rikthyer konkurrueshmërinë dhe është futur sërish në garën për kualifikim në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, këto merita nuk kanë qenë të mjaftueshme për të siguruar vazhdimësinë e tij. Bordi i klubit beson se projekti kërkon një profil tjetër, me më shumë eksperiencë në menaxhimin e skuadrave elitare dhe aftësi për të udhëhequr një rindërtim afatgjatë.
Emri që ka fituar më shumë peshë në javët e fundit është Julian Nagelsmann. Përzgjedhësi aktual i Gjermanisë është kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Manchester United që nga vera e ardhshme.
Klubi tashmë ka nisur bisedimet me trajnerin gjerman, duke vlerësuar se profili i tij përputhet me idenë e ndërtimit të një projekti modern, dinamik dhe konkurrues.
Nagelsmann njihet për inteligjencën e tij taktike, fokusin në zhvillimin e talentëve të rinj dhe eksperiencën në nivelet më të larta të futbollit evropian./Telegrafi/