Lojtarët e Manchester United ishin me një lojtar më pak në fillim të pjesës së dytë kundër Leeds.

Në zhvillimin e çuditshëm të situatës, mbrojtësi i Djajve të Kuq, Lisandro Martinez, e pësoi keq.

Argjentinasi mori një karton të kuq direkt për tërheqjen e flokëve të lojtarit mysafir Dominic Calvert-Lewin.

Fillimisht gjyqtari nuk e pa situatën, por pasi pa VAR-in, mori vendim për karton të kuq.

Gjithsesi, mysafirët kishin një avantazh prej 2-0 pas pjesës së parë dhe morën në fund një fitore prej 2-1. /Telegrafi/


