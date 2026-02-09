Man Utd i interesuar në yllin e madh të Juventusit
Gjithmonë në kërkim të mundësive që ofron tregu, Manchester United po shqyrton disa opsione për të përforcuar projektin e tij.
Sipas raportimeve, klubi i Ligës Premier po vë një sy të veçantë mbi Manuel Locatelli, mesfushorin e Juventusit.
Michael Carrick ka marrë drejtimin e ekipit dhe ka rikthyer buzëqeshjen dhe besimin te Man Utd që nga ardhja e tij.
Nuk ka dyshim se trajneri do të bëjë çdo gjë për të rikthyer fuqinë e plotë të këtij klubi të madh.
Në lidhje me përforcimet, është e qartë se po punon për opsione të reja për mesfushën e tij.
Sipas CalcioMercato, drejtuesit e United po ndjekin me shumë interes performancat e Manuel Locatelli (28 vjeç).
Në kontratë me Juventusin deri në qershor 2028, Locatelli ka shkëlqyer këtë sezon, duke tërhequr vëmendjen e Manchester United.
Madje, raportohet se klubi anglez mund të bëjë një ofertë të rëndësishme për të siguruar shërbimet e tij gjatë afatit kalimtar së verës.
Nga ana e tyre, drejtuesit e Juventusit nuk kanë ndërmend ta lënë të largohet një lojtar që e konsiderojnë "thelbësor".
Ata po përgatitin strategji për të siguruar vazhdimësinë e tij në Torino, megjithatë, ‘Djajtë e Kuq’ janë gati të bëjnë gjithçka për të sjellë mesfushorin në ‘Old Trafford’. /Telegrafi/