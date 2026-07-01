Man Utd e bën ylllin e Botërorit objektivin e tyre kryesor të verës
Manchester United raportohet se ka identifikuar objektivin e tyre prioritar në afatin kalimtar të verës, teksa vazhdon riformësimin e skuadrës.
Trajneri Michael Carrick dëshiron të forcojë opsionet në ekipin e parë dhe thuhet se preferon futbollistë me përvojë të dëshmuar në Ligën Premier.
United tashmë ka arritur marrëveshje për transferimin e Edersonit nga Atalanta dhe mbetet e vendosur të afrojë edhe të paktën një mesfushor qendror para mbylljes së afatit kalimtar.
Fillimisht, "Djajtë e Kuq" shpresonin të siguronin shërbimet e Mateus Fernandes nga West Ham, por duket se e kanë humbur garën pasi Tottenhami ka arritur marrëveshje prej rreth 99 milionë eurosh për transferimin e tij.
Megjithëse përforcimi i mesfushës mbetet prioriteti kryesor i klubit, United synon të shtojë cilësi edhe në repartin ofensiv nëse krijohen kushtet e duhura.
Sipas raportimeve, Carrick dëshiron të afrojë një tjetër anësor të majtë, me Crysencio Summerville të West Hamit që është identifikuar si objektivi kryesor.
Sipas Sky Sports, Manchester United ka përpiluar një listë me katër kandidatë, ku përfshihen edhe Morgan Rogers i Aston Villës, Matias Fernandez-Pardo i Lille dhe Iliman Ndiaye i Evertonit. Megjithatë, Summerville konsiderohet zgjedhja e parë.
West Ham e vlerëson sulmuesin holandez me rreth 58 milionë euro, pas rënies së klubit në Championship. Pas përfitimit të një shume të konsiderueshme nga shitja e Fernandesit, drejtuesit e "Hammers" mund të jenë më të gatshëm të miratojnë edhe një largim tjetër të rëndësishëm.
Summerville realizoi shtatë gola dhe dhuroi pesë asistime gjatë sezonit të kaluar, pavarësisht rënies së West Hamit nga elita.
Ai ka lënë përshtypje shumë pozitive edhe te departamenti i rekrutimit të Manchester United falë paraqitjeve të tij me Holandën në Kupën e Botës./Telegrafi/