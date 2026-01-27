Man Utd duhet të bëjë 10 javë pa yllin e skuadrës pas lëndimit ndaj Arsenalit
Manchester Unitedi pritet të jetë shumë gjatë pa mbrojtësin e tyre anësor, Patrick Dorgu, i cili u lëndua në ndeshjen e fundit ndaj Arsenalit.
21-vjeçari e zbuloi problemin në pjesën e dytë të fitores 3-2 të së dielës ndaj Arsenalit, një ndeshje në të cilën ai gjithashtu shënoi.
Edhe pse fillimisht mendohej se ishte vetëm një shtrëngim, vlerësimet e mëtejshme sugjerojnë një mungesë më të gjatë.
Sipas mediumit The Athletic, anësori i Manchester United do të mungojë për rreth 10 javë pasi pësoi një dëmtim në kofshë.
🚨 Bad news for #MUFC: Patrick Dorgu set to be out for around 10 weeks after scans reveal hamstring injury.
Exact timelines still being assessed but more significant issue than cramp, as first hoped.
w @greggevans40 @SebSB @mjcritchley ⬇️https://t.co/gW0RMisiDh
— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) January 27, 2026
Kjo pengesë është një goditje për trajnerin e përkohshëm Michael Carrick, pasi Dorgu rrezikon të mungojë deri në tetë ndeshje.
Dorgu është përmirësuar vazhdimisht që nga largimi i Ruben Amorim dhe po bëhej një lojtar kyç për klubin nga Old Trafford. /Telegrafi/