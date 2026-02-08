Manchester City është mysafir i Liverpoolit, në derbin anglez të xhiros së 25-të në Ligën Premier.

“Qytetarët” janë ende në garë për titull, por kanë nevojë me patjetër t’i marrin pikët e plota në “Anfield”, në mënyrë që ta vazhdojë ndjekjen e Arsenalit.

Ndërsa, Liverpooli që këtë edicion e ka objektiv top katërshen gjithashtu lufton për fitore, pasi aktualisht renditet në pozitën e pestë në tabelë.

Formacionet zyrtare:

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Wirtz, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo.

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, Silva, O’Reilly; Semenyo, Marmoush, Haaland.

Kujtojmë, përballja do të nisë nga ora 17:30./Telegrafi

