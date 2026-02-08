Man Cityt i nevojitet fitorja ndaj Liverpoolit për ta ndjekur Arsenalin, formacionet zyrtare
Manchester City është mysafir i Liverpoolit, në derbin anglez të xhiros së 25-të në Ligën Premier.
“Qytetarët” janë ende në garë për titull, por kanë nevojë me patjetër t’i marrin pikët e plota në “Anfield”, në mënyrë që ta vazhdojë ndjekjen e Arsenalit.
Ndërsa, Liverpooli që këtë edicion e ka objektiv top katërshen gjithashtu lufton për fitore, pasi aktualisht renditet në pozitën e pestë në tabelë.
Formacionet zyrtare:
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Wirtz, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo.
Team news is IN! ✊🔴 #LIVMCI
— Liverpool FC (@LFC) February 8, 2026
Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, Silva, O’Reilly; Semenyo, Marmoush, Haaland.
Your line-up to take on Liverpool! 😤🩵
XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), O’Reilly, Semenyo, Marmoush, Haaland
SUBS | Trafford, Dias, Reijnders, Ake, Cherki, Nico, Foden, Alleyne, Lewis
🤝 @etihad pic.twitter.com/0Z8zMFri9c
— Manchester City (@ManCity) February 8, 2026
Kujtojmë, përballja do të nisë nga ora 17:30./Telegrafi
