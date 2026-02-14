Manchester City ka shënuar fitore komode në shtëpi ndaj Salfordit për ta siguruar avancimin në fazën tjetër të FA Cup.

“Qytetarët” triumfuan me rezultat 2-0 ndaj Salfordit, sfidë që e dominuan plotësisht.

Dorrington në përpjekje për ta larguar topin e dërgoi brenda rrjetës kësisoj City mori epërsinë pas vetëm gjashtë minutave lojë.

Tutje, mysafirët arritën të mbrohen për mrekulli deri në minutën e 81-të, kur në skenë doli Marc Guehi që shënoi me kokë për ta vulosur fitoren (81’).

Kësisoj City avancon në fazën tjetër ndërsa kundërshtarin do ta mësojë pas hedhjes së shortit./Telegrafi

Premier LeagueFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app