Man City triumfon ndaj Salfordit dhe kualifikohet tutje në FA Cup
Manchester City ka shënuar fitore komode në shtëpi ndaj Salfordit për ta siguruar avancimin në fazën tjetër të FA Cup.
“Qytetarët” triumfuan me rezultat 2-0 ndaj Salfordit, sfidë që e dominuan plotësisht.
Dorrington në përpjekje për ta larguar topin e dërgoi brenda rrjetës kësisoj City mori epërsinë pas vetëm gjashtë minutave lojë.
Tutje, mysafirët arritën të mbrohen për mrekulli deri në minutën e 81-të, kur në skenë doli Marc Guehi që shënoi me kokë për ta vulosur fitoren (81’).
Kësisoj City avancon në fazën tjetër ndërsa kundërshtarin do ta mësojë pas hedhjes së shortit./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals