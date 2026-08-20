Man City rikthen interesimin për yllin anglez, Crystal Palace jep përgjigjen e prerë
Manchester City ka bërë një lëvizje të parë në drejtim të Adam Wharton, duke kontaktuar Crystal Palace për të mësuar mundësinë e transferimit të mesfushorit anglez.
Megjithatë, sipas gazetarit të njohur David Ornstein, përgjigjja e klubit londinez ka qenë e qartë: Wharton nuk është në shitje gjatë kësaj vere.
22-vjeçari konsiderohet një prej profileve që Manchester City po monitoron në kuadër të rindërtimit të repartit të mesfushës.
Kampionët anglezë po kërkojnë të freskojnë këtë sektor pas largimeve të Rodrit, Bernardo Silvas dhe Tijjani Reijnders, duke e parë Wharton si një opsion me potencial të madh për të ardhmen.
City ka bërë një interesim fillestar për të kuptuar situatën e lojtarit, por Palace nuk dëshiron të negociojë largimin e tij para mbylljes së afatit kalimtar, më 1 shtator.
Klubi anglez e konsideron Wharton një pjesë të rëndësishme të projektit të tij dhe nuk ka ndërmend ta lejojë të largohet lehtësisht.
Wharton iu bashkua Crystal Palace në janar të vitit 2024, kur klubi pagoi rreth 22 milionë euro për ta transferuar nga Blackburn Rovers. Mesfushori ka kontratë me Palace deri në vitin 2029, çka i jep klubit një pozicion shumë të fortë në rast të interesimit të klubeve të mëdha.
Sezoni i fundit ishte veçanërisht pozitiv për Wharton. Reprezentuesi i Anglisë regjistroi 53 paraqitje në të gjitha garat, duke shënuar një gol dhe duke dhuruar shtatë asistime.
Përveç paraqitjeve individuale, ai ishte pjesë e skuadrës së Palace që fitoi FA Cup në vitin 2025, ndërsa klubi triumfoi gjithashtu në Ligën e Konferencës sezonin e kaluar.
Manchester City mbetet i interesuar për profilin e tij, por për momentin nuk duket se ekziston një rrugë e hapur drejt një transferimi.
Palace ka sinjalizuar se nuk dëshiron ta humbasë Whartonin këtë verë, ndërsa kontrata afatgjatë e mesfushorit e vendos klubin në një pozitë të favorshme për të refuzuar ofertat.
Megjithatë, duke marrë parasysh nevojën e Cityt për të përforcuar mesfushën dhe vlerësimin në rritje të Wharton, interesimi i klubit të Pep Guardiolës mund të rikthehet fuqishëm në të ardhmen. /Telegrafi/