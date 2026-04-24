Man City identifikon pasuesin potencial për ta zëvendësuar Pep Guardiolan
Trajneri Pep Guardiola mund të jetë drejt fundit të epokës së tij te Manchester City, dhe nëse kjo ndodh, klubi tashmë po mendon seriozisht për pasuesin.
Ka një ndjenjë të përgjithshme se sezoni aktual mund të jetë i fundit i Guardiolës në “Etihad”. Ndryshimet taktike të fundit – kalimi nga loja e bazuar te posedimi i pastër në një stil më direkt dhe individual – janë parë nga shumë si një përgatitje për jetën pas tij. Eliminimi i hershëm nga Real Madrid në Ligën e Kampionëve vetëm sa ka shtuar spekulimet.
Megjithatë, City mund ta mbyllë këtë epokë me sukses, pasi Guardiola ka ende mundësinë të fitojë titullin në Liga Premier përballë rivalit Mikel Arteta.
Sipas raportimeve, Maresca është favorit, por nuk është i vetmi në listë. Ja disa nga alternativat kryesore:
5.Luis Enrique
Luis Enrique është një nga trajnerët më të vlerësuar në botë aktualisht. Ai ka ndërtuar një Paris Saint-Germain shumë të fortë, duke fituar Ligën e Kampionëve dhe duke krijuar një ekip spektakolar.
Lidhja e tij me Guardiolën dhe filozofia e ngjashme e bëjnë kandidat serioz, megjithëse largimi nga Parisi mbetet i paqartë.
4.Xabi Alonso
Xabi Alonso vazhdon të konsiderohet një nga trajnerët më premtues në Evropë, pavarësisht një periudhe jo të lehtë te Real Madrid. Suksesi i tij me Bayer Leverkusen dhe filozofia moderne e lojës e mbajnë në garë.
3.Cesc Fabregas
Cesc Fabregas po bën punë të jashtëzakonshme me Como 1907. Stili i tij i bazuar në posedim dhe presion të lartë është i frymëzuar drejtpërdrejt nga Guardiola, duke e bërë një opsion interesant për të ardhmen.
2.Vincent Kompany
Legjenda e klubit, Vincent Kompany, është një tjetër kandidat i fortë. Aktualisht te Bayern Munich, ai ka treguar se mund të menaxhojë në nivele të larta dhe ka një lidhje të fortë emocionale me Cityn.
1.Enzo Maresca
Maresca mbetet zgjedhja më logjike. Ai njeh strukturën e klubit, ka punuar me Guardiolën dhe ndjek të njëjtën filozofi loje. Për më tepër, është i lirë dhe i gatshëm për një rikthim në “Etihad”, gjë që e bën marrëveshjen më të lehtë për t’u realizuar.
Nëse Guardiola largohet, Manchester City përballet me një nga vendimet më të rëndësishme në historinë e klubit. Zgjedhja e pasuesit do të përcaktojë nëse dominimi i tyre në Angli dhe Evropë do të vazhdojë apo do të nisë një epokë e re me sfida të mëdha./Telegrafi/