Majk publikon albumin e parë solo në karrierë, "Qielli o kufi" vjen me këngë origjinale dhe bashkëpunim interesante
Reperi i njohur shqiptar, Majk, ka shënuar një moment të rëndësishëm në karrierën e tij muzikore me publikimin e albumit të tij të parë solo.
I titulluar “Qielli o kufi”, projekti i ri tashmë është publikuar në platformat Spotify dhe YouTube, duke u bërë menjëherë i qasshëm për fansat e artistit.
Albumi përmban gjithsej shtatë këngë dhe sjell një kombinim të stilit karakteristik të Majkut me bashkëpunime të veçanta me emra të njohur të skenës muzikore shqiptare.
Koopertina e albumit "Qielli o kufi" nga Majk (Foto: Majk/Instagram)
Projekti hapet me këngën “Qielli o kufi”, e cila mban të njëjtin titull si albumi, për të vazhduar me “Te Quiero” në bashkëpunim me Lyrical Son, DJ PM dhe Dagz. Në listën e këngëve përfshihen gjithashtu “Azul & Don Julio”, “Jolie”, “Lakmove” në bashkëpunim me Nasty D, “Superman” dhe kënga përmbyllëse “Dashni 2”, e realizuar së bashku me Loren.
Këngët e albumit "Qielli o kufi" nga Majk (Foto: Majk/Instagram)
I njohur si një nga reperët më të suksesshëm dhe më të dashur të skenës hip-hop në trojet shqiptare, Majk ka ndërtuar ndër vite një karrierë të pasur me hite dhe bashkëpunime të shumta që kanë dominuar tregun muzikor.
Publikimi i “Qielli o kufi” konsiderohet një hap i rëndësishëm në rrugëtimin e tij artistik, ndërsa pritshmëritë janë që albumi të shënojë sukses të madh dhe të mirëpritet nga publiku, ashtu si projektet e mëparshme të reperit. /Telegrafi/
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- YouTube youtu.be