Magyar thotë se paratë e BE-së do të mbërrijnë në Hungari 'së shpejti' pas takimit me von der Leyen
Kryeministri i zgjedhur Péter Magyar tha se fondet e BE-së mund të lirohen së shpejti për Hungarinë pas një serie takimesh të nivelit të lartë në Bruksel të mërkurën.
Magyar u takua me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në bisedimet e tyre të para të drejtpërdrejta që nga fitorja e tij në zgjedhje më 12 prill.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, dyshja diskutoi hapat për të zhbllokuar miliarda euro në fondet e BE-së që aktualisht janë të ngrira për shkak të shqetësimeve rreth korrupsionit dhe sundimit të ligjit.
Hungaria rrezikon të humbasë rreth 10 miliardë euro në fondet pas pandemisë të destinuara për të mbështetur ekonominë e saj, nëse Magyar nuk siguron një marrëveshje para afatit të gushtit.
Magyar do të kthehet në Bruksel për një vizitë zyrtare më 25 maj, sapo të marrë detyrën.
Hungaria është gjithashtu i vetmi shtet anëtar i BE-së që ende pret miratimin për planin e tij të mbrojtjes në shkallë të gjerë, të njohur si SAFE, i cili do të financohet përmes kredive evropiane me interes të ulët të lëshuara nga Komisioni Evropian me vlerë rreth 16 miliardë euro.
Merret vesh se Brukseli u tërhoq nga një vendim në pritje të rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme.
Pas takimit me von der Leyen, Magyar tha në një postim në rrjetet sociale se bisedimet ishin "shumë konstruktive dhe produktive", ndërsa bëri thirrje që diskutimet të ecin me shpejtësi.
Ndërsa premtoi se "fondet e BE-së së shpejti do të fillojnë të mbërrijnë në Hungari", Magyar tha gjithashtu se paratë, të cilat duhet të shoqërohen me reforma në lidhje me sundimin e ligjit, nuk do të vijnë në kurriz të interesit kombëtar të Hungarisë.
Komentet e tij nxjerrin në pah ekuilibrin delikat që Magyar do të duhet të arrijë; duke u përafruar me institucionet e BE-së për të zhbllokuar miliarda euro të nevojshme për të ringjallur ekonominë hungareze, ndërsa paraqitet gjithashtu si një udhëheqës i pavarur i aftë të marrë vendimet e veta para Brukselit pas viteve të marrëdhënieve të tendosura midis Budapestit dhe BE-së.
Në komente të veçanta, Presidentja e Komisionit, von der Leyen tha se të dy kishin diskutuar "hapat e nevojshëm për të zhbllokuar fondet e BE-së të destinuara për Hungarinë" të mbajtura gjatë kryeministrisë së Viktor Orbán, një kritik i hershëm i presidencës së von der Leyen.
Me Magyar, von der Leyen mbajti një ton më optimist.
“Komisioni do të mbështesë përpjekjet tuaja për të adresuar këto çështje dhe për t'u ri-përshtatur me vlerat e përbashkëta evropiane”, tha ajo pas takimit. “Për një Hungari të begatë në zemër të shtëpisë sonë të përbashkët evropiane”.
Magyar do të betohet në një ceremoni në Budapest më 9 maj, që përkon me Ditën e Evropës.