Ukraina sulmoi një fabrikë të rëndësishme ruse me raketat e fuqishme Flamingo
Forcat ukrainase goditën një fabrikë ushtarake në Cheboksary të Rusisë me raketa dhe dronë, si dhe rafinerinë e naftës Kuibyshev në rajonin Samara të Rusisë.
"Në veçanti, mbrëmë Flamingo-t ukrainas FP-5 goditën një fabrikë ushtarake në Cheboksary që furnizon ushtrinë pushtuese me komponentë për dronë dhe raketa. Falënderoj Forcat e Armatosura të Ukrainës për precizitetin e tyre”, ka deklaruar presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, transmeton Telegrafi.
Rafineria e naftës Kuibyshev në rajonin Samara u godit gjithashtu mbrëmë. Distanca nga vija e frontit është më shumë se 900 kilometra.
“Jam mirënjohës ndaj luftëtarëve të Forcave të Operacioneve Speciale, Forcave të Sistemeve Pa Pilot dhe Inteligjencës së Mbrojtjes të Ukrainës. Përgjigjet plotësisht të drejta të Shërbimit të Sigurisë të Ukrainës arritën gjithashtu në dy objekte të infrastrukturës së naftës në rajonin Vladimir, në një distancë prej 700 kilometrash", shtoi Zelensky.
Forcat e Sistemeve Pa Pilot raportuan se rafineria Kuibyshev ka një kapacitet përpunimi prej shtatë milionë ton naftë në vit, që përbën afërsisht 2.5% të prodhimit të përgjithshëm të Rusisë.
"Si rezultat i sulmeve me dron Deep Strike, ndodhën shpërthime dhe shpërtheu një zjarr në territorin e rafinerisë. Pasojat e detajuara të sulmit po vlerësohen", shtoi presidenti ukrainas. /Telegrafi/
We continue to apply Ukrainian long-range sanctions against Russian military facilities and the oil industry. In particular, last night Ukrainian FP-5 Flamingos struck a military plant in Cheboksary that supplies the occupier’s army with components for drones and missiles. I… pic.twitter.com/WdA2yUhsyC
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2026
Residents of Cheboksary film the VNIIR-Progress facility from their apartment windows shortly after today’s FP-5 Flamingo strike. pic.twitter.com/U7tvAeiYvB
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 10, 2026
Residents of Cheboksary film the VNIIR-Progress facility from their apartment windows shortly after today’s FP-5 Flamingo strike. pic.twitter.com/U7tvAeiYvB
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 10, 2026