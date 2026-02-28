Magjia e Yamal ndihmon Barcelonën të fitojë me lehtësi ndaj Villarrealit
Barcelona ka shënuar fitore me rezultat 4-1 në shtëpi ndaj Villarrealit në kuadër të javës së 26-të në La Liga.
Skuadra e Barcelonës nisi me ritëm të lartë dhe goli i parë erdhi në minutën e 28-të kur Lamine Yamal shfrytëzoi një pasim perfekt të Fermin për të dërguar topin në këndin e poshtëm të majtë të portës, duke shënuar 1-0 për vendasit.
Pesë minuta para fundit të pjesës së parë, Yamal shënoi sërish në minutën e 37-të, këtë herë pas një aksioni individual të shkëlqyer, duke çuar rezultatin në 2-0 dhe duke treguar potencialin e madh.
Pjesa e dytë solli reagimin e Villarrealit, dhe në minutën e 49-të, Pape Gueye shfrytëzoi një konfuzion brenda zonës për të ngushtuar diferencën në 2-1.
Megjithatë, Barcelona menaxhoi lojën mirë dhe me disa ndryshime të rëndësishme në skuadër, përfshirë futjen e Marcus Rashford dhe Ronald Araujo, mbajtën epërsinë.
Lamine Yamal’s first hat-trick. 🎩✨#LaLigaHiglights pic.twitter.com/Vuq44jroQc
— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2026
Në minutën e 69-të, Lamine Yamal vulosi praktikisht fitoren me golin e tretë për Barcelonën, pas një pasimi të shkëlqyer që e la atë përballë me portierin e Villarreal, duke çuar rezultatin në 3-1.
Për epilogun përfundimtar të takimit u përkujdes Robert Leëandoëski i cili në minutën e 92-të realizoi për 4-1 pas asistimit nga Jules Kounde.
Barcelona vazhdon të mbetet lidere në La Liga dhe tani numëron 64 pikë, katër më shumë se Real Madridi në pozitën e dytë që ka 60 sosh dhe të hënë luan ndeshjen ndaj Getafes./Telegrafi/