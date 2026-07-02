Madonna del kundër inteligjencës artificiale
Madonna ka kritikuar ashpër inteligjencën artificiale, duke e cilësuar atë si të kundërtën e artit dhe krijimtarisë.
Në një intervistë për revistën Vogue Italia, mbretëresha e popit tha se algoritmet dhe AI i largojnë artistët nga marrja e rreziqeve dhe i drejtojnë ata drejt një krijimtarie të sigurt, por pa origjinalitet.
“Algoritmet dhe inteligjenca artificiale janë e kundërta e marrjes së rrezikut, ndërsa për mua kjo është e kundërta e krijimit të artit”, u shpreh ajo.
Madonna
Madonna foli edhe për ndryshimet që ka pësuar industria muzikore, duke thënë se dikur artistët frymëzoheshin nga bashkëpunimi i drejtpërdrejtë me piktorë, muzikantë, valltarë dhe krijues të tjerë.
Sipas saj, sot artistët duhet të mendojnë fillimisht për numrin e ndjekësve në rrjetet sociale nëse duan të sigurojnë një kontratë me një shtëpi diskografike.
Megjithatë, këngëtarja ka përdorur edhe vetë inteligjencën artificiale në disa raste.
Ekipi i saj përdori gjithashtu AI në videot promovuese të projekteve "Veronica Electronica" dhe "The Untold Chapter" si dhe për krijimin e efekteve vizuale gjatë turneut të saj në vitin 2024.
Pavarësisht kësaj, Madonna thekson se përdorimi i AI ka qenë i kufizuar vetëm në aspektin vizual dhe nuk ka ndikuar në procesin e krijimit të muzikës së saj.
Sipas saj, me kalimin e kohës inteligjenca artificiale po krijon gjithnjë e më shumë ndasi në publik, pasi disa e shohin si një kërcënim për artin, ndonëse të tjerë e përqafojnë për përfitime ekonomike. /Telegrafi/