Macron zbulon emrin e aeroplanmbajtëses së ardhshme të Francës, që pritet të kushtojë 10 miliardë euro - zbulohen detaje rreth saj
Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi emrin e aeroplanmbajtëses së ardhshme të vendit, duke e quajtur atë "Franca e Lirë".
Anija e re kryesore me energji bërthamore, e cila do të zëvendësojë aeroplanmbajtësen e vetme të vendit, Charles de Gaulle, do të jetë anija luftarake më e madhe e ndërtuar ndonjëherë në Evropë pasi të përfundojë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Doja ta vendosja aeroplanmbajtësen tonë të ardhshme në linjën e Gjeneral de Gaulle - jetën e tij, fatin e tij", tha Macron në vendin e ndërtimit për reaktorët bërthamorë të anijes kryesore të ardhshme të Marinës Franceze në Indre në Francën qendrore.
Përpara ceremonisë, Macron postoi një video 30 sekondëshe që nxirrte në pah disa nga momentet dhe arritjet teknologjike më krenare të Francës.
E shoqëruar me muzikë, videoja paraqiste pamje të Charles de Gaulle, nëndetëseve, trupave, aeroplanëve që fluturonin në ajër, trenave me shpejtësi të lartë dhe astronautes së Francës, Sophie Adenot, e cila ka qenë në hapësirë që nga mesi i shkurtit.
Në dhjetor, Macron njoftoi fillimin e ndërtimit të aeroplanmbajtëses së re, një projekt që vlerësohet të kushtojë 10 miliardë euro (11 miliardë dollarë). Anija do të hyjë në shërbim në vitin 2038.
"Në një epokë grabitqarësh, duhet të jemi të fortë që të na kenë frikë", u tha Macron trupave në një bazë ushtarake franceze pranë Abu Dhabit, afër Ngushticës së Hormuzit, në atë kohë.
Në javët e fundit, presidenti ka nënvizuar vazhdimisht ambiciet detare të Francës.
Ai tha javën e kaluar se Parisi dhe aleatët e tij po hartonin një mision për të ndihmuar në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë jetësore transporti për anijet cisternë që Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kryen sulme ajrore në Republikën Islamike muajin e kaluar.
Por udhëheqësi francez ka përjashtuar çdo veprim “derisa armiqësitë atje të qetësohen”.
Siç bëhet e ditur më tej, ndërtimi i trupit të anijes së ardhshme luftarake pritet të fillojë në qytetin portual perëndimor të Saint-Nazaire në vitin 2031.
Franca është një nga dy vendet në botë që operojnë aeroplanmbajtëse me energji bërthamore. SHBA-të kanë 11 anije të tilla.
Charles de Gaulle u vu në shërbim në vitin 2001 dhe është anija luftarake më e madhe e ndërtuar ndonjëherë për Marinën Franceze.
Anija e re luftarake do të jetë shumë më e madhe se Charles de Gaulle (42,000 ton dhe e gjatë 261 metra).
Ajo do të peshojë gati 80,000 ton dhe do të jetë afërsisht 310 metra e gjatë.Dhe me një ekuipazh prej 2,000 personash, do të jetë në gjendje të mbajë 30 avionë luftarakë, si dhe dronë luftarakë. /Telegrafi/