Macron drejtuar Iranit: Shfrytëzojeni mundësinë
Presidenti francez Emmanuel Macron i ka kërkuar Iranit të përdorë bisedimet e paqes me Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar në arritjen e një deeskalimi të qëndrueshëm, pas një telefonate me presidentin iranian Masoud Pezeshkian.
“E nxita të shfrytëzonte mundësinë e ofruar nga bisedimet e nisura në Islamabad për të hapur rrugën për një ulje të qëndrueshme të tensioneve dhe një marrëveshje kërkuese që ofron garanci të forta për sigurinë në rajon, duke përfshirë të gjitha vendet e përfshira”, tha Macron.
"Theksova nevojën që Irani të rivendosë shpejt lirinë dhe sigurinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, për të cilën Franca është e gatshme të kontribuojë", shtoi ai.
Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.
Je l’ai appelé à saisir l’opportunité que représentent les discussions lancées à Islamabad pour ouvrir la voie à une désescalade durable et à un accord exigeant qui apporte des garanties solides…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2026
Macron theksoi gjithashtu "rëndësinë e respektimit të plotë të armëpushimit, përfshirë në Liban".
Gjithashtu, ai njoftoi se Franca mbështet plotësisht veprimet e autoriteteve libaneze, të cilat sipas tij, “janë të vetmet legjitime për të ushtruar sovranitetin e shtetit dhe për të vendosur fatin e Libanit". /Telegrafi/