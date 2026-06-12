U futën në shtëpi nga dritarja dhe morën stoli ari, Policia njofton për vjedhje të rëndë në Graçanicë
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vjedhjes së rëndë në Graçanicë.
Rasti ka ndodhur të enjten, në ora 11:11.
“Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar policinë se persona të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e tij duke e thyer dritaren dhe prej aty kanë vjedhur stoli ari”, thuhet në raport.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar i cili ka urdhëruar fillimin e hetimeve, ndërsa rasti është cilësuar si vjedhje e rëndë. /Telegrafi/
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