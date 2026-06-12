Rusia përdor kamuflazh të Luftës së Parë Botërore kundër dronëve modernë ukrainas
Rusia përdor kamuflazh “zebër” të epokës së Luftës së Parë Botërore për të mbrojtur automjetet e saj nga dronët kamikazë të drejtuar nga inteligjenca artificiale.
Ushtria ruse po përdor teknika të vjetra kamuflimi të quajtura “Dazzle”, të zhvilluara fillimisht gjatë Luftës së Parë Botërore, me qëllim që t’i bëjë automjetet e saj më të vështira për t’u goditur nga dronët sulmues të Ukrainës të pajisur me AI.
Fotot e kamionëve ushtarakë Kamaz dhe Ural të pikturuar me modele të çrregullta bardh e zi janë përhapur në internet, duke ngritur pyetje mbi efektivitetin e këtij kamuflimi.
Qëllimi i tij nuk është t’i bëjë automjetet të padukshme për syrin e njeriut, por të ngatërrojë sistemet automatike të shënjestrimit.
Sipas ekspertëve ushtarakë, kjo teknikë u zhvillua në vitin 1917 nga artisti zyrtar detar britanik Norman Wilkinson për të ulur efektivitetin e sulmeve të nëndetëseve gjermane, shkruan odditycentral.
E njohur si “Dazzle”, ajo nuk synonte fshehjen, por mashtrimin e kundërshtarit, duke e bërë të vështirë përcaktimin e drejtimit, shpejtësisë dhe llojit të objektit.
Më shumë se një shekull më vonë, Rusia duket se beson se ky kamuflazh ende mund të jetë efektiv. Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse funksionon në praktikë, ndërsa ekspertët janë skeptikë për efektivitetin e tij kundër dronëve modernë.
Ukraina, nga ana tjetër, vazhdon të godasë objektivat ruse me dronë, ndërsa lufta po bëhet gjithnjë e më shumë një përballje teknologjike mes sistemeve autonome dhe kundërmasave të reja. /Telegrafi/