Lutfi Haziri uron Mozzikun dhe Lotinën: Familja po rritet
Lutfi Haziri ka uruar vajzën e tij, Lotinën, dhe partnerin e saj, reperin Mozzik, pasi çifti njoftoi se janë në pritje të fëmijës së tyre të parë.
Përmes një postimi, Lotina bëri të ditur se është në muajin e gjashtë të shtatzënisë dhe se çifti po presin një djalë, lajm i cili ka sjellë reagime të shumta urimi nga familjarë dhe ndjekës.
Ndër të parët që reagoi ishte edhe babai i saj, Lutfi Haziri, i cili shprehu gëzimin për zgjerimin e familjes dhe faktin se së shpejti do të bëhet gjysh.
Lutfi Haziri/FaceBook
“Familja po rritet. Urime Gramoz dhe Lotina. Ju duam shumë”, shkroi Haziri në një postim, duke ndarë edhe një fotografi të çiftit.
Lajmi i shtatzënisë së Lotinës është pritur me interes të madh në publik, duke qenë një nga temat më të komentuara në rrjetet sociale. /Telegrafi/