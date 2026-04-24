Lushaku reagon pas video-adresimit të Kurtit: A e patë kush po i do zgjedhjet?
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Jehona Lushaku, ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti “po na çon në zgjedhje”.
"A e patë kush po i don zgjedhjet? Ai që e nisi fushatën me video, me akuza e me shantazh", ka shkruar Lushaku.
Deputetja vlerësoi se Kurti ka dështuar në qeverisje dhe se pushtetin që ia kanë dhënë qytetarët, po ua kthen në krizë.
"Pse, Albin?! Sepse qeverisja t’ka dështu. Sepse s’po din e s’po don me e zgjidh as çështjen e presidentit. Sepse për ty kompromisi është dobësi, jo demokraci.Krejt pushtetin ta kanë dhanë qytetarët, e sot po ua kthen me krizë".
Sipas Lushakut, edhe çështja e presidentit po mbetet e pazgjidhur për shkak të mungesës së vullnetit për kompromis.
“Për president duhet kompromis, jo imponim. Në demokraci nuk vendos një njeri, por marrëveshja”, ka theksuar ajo.
Lushaku shkruan se Kurti po synon zgjedhje për të shmangur përgjegjësinë dhe për të mbuluar dështimet me fushatë.