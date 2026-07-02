Lukaku flet pas përmbysjes së madhe: kujton babanë dhe vendimin në momentin vendimtar
Belgjika ka realizuar një përmbysje sensacionale ndaj Senegalit në Kupën e Botës, duke fituar 3:2 pas vazhdimeve, edhe pse deri në minutën e 85-të ishte në disavantazh 0:2.
Pas ndeshjes dramatike, Romelu Lukaku u shfaq i emocionuar dhe analizoi rikthimin e skuadrës para kamerave të RTBF.
“Ishte intensive”, qesh Lukaku para kamerës së kanalit valon RTBF. “Ne treguam guxim dhe në fund, më falni për fjalët e mia, treguam se kemi guxim. Kjo është e nevojshme në ndeshje si kjo", tha Lukaku.
Lukaku gjithashtu foli për momentin vendimtar dhe rolin e tij në rikthim, duke u ndalur edhe te ndjesitë personale.
Vetë Lukaku luajti një rol kyç në rikthimin me golin e barazimit.
“Mendoj se është babai im që më ndihmon nga lart”, tha sulmuesi, duke treguar drejt qiellit me njëfarë emocioni. Babai i Lukakut - ish-futbollisti profesionist Roger Lukaku - ndërroi jetë vitin e kaluar në moshën 58-vjeçare.
E gjithë Belgjika priste që Lukaku të gjuante penalltinë vendimtare, por njeriu me 92 gola ndërkombëtarë për “Djajtë e Kuq” ia la Tielemans-it. Ai shpjegoi edhe arsyen e këtij vendimi.
“Doja ta gjuaja, por mendërisht nuk jam ende gati për momente kaq të vështira dhe vendimtare, kështu që preferoj t’ia lë Yourit. Ekipi është i pari”, përfundoi ai. /Telegrafi/