Luftërat e Iranit dhe Ukrainës janë 'shumë të ndërlidhura' me Rusinë, thotë Kallas
Luftërat në Iran dhe Ukrainë janë "shumë të ndërlidhura" nga Rusia, paralajmëroi të enjten përfaqësuesja e Lartë, Kaja Kallas, duke i bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të rrisin presionin ekonomik mbi Kremlinin, pasi përfiton nga rritja e çmimeve të naftës për shkak të konfliktit.
Thuhet se Moska po i siguron Teheranit, një aleat të hershëm, dronë dhe shërbime inteligjence për të ndihmuar në shënjestrimin e aseteve ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme.
Por, sipas Euronews, administrata e Presidentit Donald Trump ka shmangur kryesisht fajësimin e Rusisë.
"Ne shohim se Rusia po e ndihmon Iranin me inteligjencë për të shënjestruar amerikanët, për të vrarë amerikanë, dhe Rusia gjithashtu po e mbështet Iranin tani me dronë në mënyrë që ata të mund të sulmojnë vendet fqinje dhe gjithashtu bazat ushtarake amerikane", ka thënë Kallas ndërsa po shkonte në një takim të ministrave të punëve të jashtme të G7 në Abbaye des Vaux de Cernay, Francë, përcjell Telegrafi.
"Këto luftëra janë shumë të ndërlidhura. Pra, nëse Amerika dëshiron që lufta në Lindjen e Mesme të ndalet (dhe) Irani të ndalojë sulmet ndaj tyre, ata duhet të ushtrojnë presion edhe mbi Rusinë në mënyrë që ajo të mos jetë në gjendje t'i ndihmojë ata në këtë", shtoi ajo.
Kallas i kërkoi SHBA-së, Izraelit dhe Iranit të "ulen" dhe të gjejnë një zgjidhje të negociuar, ose një "dalje nga rruga", siç e tha ajo, që mund ta çojë luftën në një fund të shpejtë.
Uashingtoni dhe Teherani kanë dërguar mesazhe kontradiktore në lidhje me një zgjidhje të mundshme, duke mbjellë konfuzion.
Trump këmbënguli të enjten se Irani po "lyp" një marrëveshje, pasi e çoi një ultimatum për Teheranin për të rihapur Ngushticën e Hormuzit ose për t'u përballur me "zhdukjen" e termocentraleve të tij deri të premten.
Kallas theksoi se Evropa do të bashkohej me një koalicion për të siguruar rrugën ujore që transporton një të pestën e prodhimit global të naftës vetëm "pas ndërprerjes së armiqësive".
"Ne kemi nevojë për një dalje, jo përshkallëzim", theksoi ajo. "Duhet të ketë një zgjidhje diplomatike në mënyrë që ky rajon të dalë prej saj më i fortë dhe më i qetë". /Telegrafi/