Ludo flet për Albën: Nuk kam parë kurrë ksi lojtare, ka humbur shumë me Limin
Ludo Lee së bashku me Labinot Rexhën komenton lojën e Alba Pollozhanit.
Ludo thotë se ka humbur shumë për shkak të disa veprimeve që ka bërë për Lim Hotin.
I njëjti thekson se po të ishte më e qetë do të arrinte të shkonte edhe në finale.
Foto: Instagram
"S'ka hiç ama hiç marre me shku me të gjitha është Alba, s'kam parë ksi lojtare", u shpreh ai.
Tutje tha: "Kjo nëse nuk i kishte bërë ato të vuajtura, budallallëqe me Limin, veç nëse do të rrinte më qetë, valla finaliste kish me qenë. Aty ka humbur shumë".
Limi ndërkaq doli vetëm pak ditë më parë nga ky reality shou për arsye personale.
Brenda krijoi një romancë të shkurtër me Dolcen, e më pas u rikthye te Alba. /Telegrafi/
