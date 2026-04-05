Luboteni e fiton Kupën e Kosovës në volejboll
Luboteni e ka fituar Kupën e Kosovës në volejboll, pas një paraqitje spektakulare ndaj Dritës.
Me një paraqitje mahnitëse, Luboteni tregoi forcën ndaj gjilanasve, me rezultat 3-0 në sete.
Skuadra nga Ferizaji e fitoi setin e parë me rezultat 25:21, të dytin me 25:20 pastaj me 25:21 për ta marrë trofeun.
MVP i finales u shpall Ahmed Jaser i Lubotenit, ndërsa trofeu iu dorëzua nga sekretari i Federatës së Volejbollit Valon Nikqi./Telegrafi/
