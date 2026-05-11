Genc Sadiku, punëtori sportiv i palodhshëm në disa sporte në kryeqytet
Genci Sadiku është një punëtor i palodhur dhe i përkushtuar sportiv, i cili prej vitesh jep kontribut të madh në organizimin dhe zhvillimin e sportit në vend, me theks të veçantë te sporti i femrave në qytetin e Prishtinës.
Ai njihet për seriozitetin, profesionalizmin dhe gatishmërinë për të ndihmuar klubet në çdo aspekt, nga administrimi te koordinimi i aktiviteteve dhe garave.
Aktualisht, Sadiku mban disa pozita. Ai është sekretar i KBF Dodona (boks), drejtor gjeneral i SHVP Prishtina (paravolejboll) dhe drejtor i KHF Prishtina 1957 (hendboll). Po ashtu, Sadiku është kryetar i KGJ Prishtina dhe kryetar i KV Prishtina F.
Përmes këtyre angazhimeve, ai ka krijuar një urë bashkëpunimi mes sportistëve, trajnerëve dhe institucioneve, duke ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e cilësisë dhe përfaqësimit të klubeve.
Puna e tij vlerësohet si e rëndësishme për forcimin e strukturave sportive dhe për hapjen e mundësive të reja për gjeneratat e reja. /Telegrafi/